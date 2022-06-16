【外圍經濟】瑞士２００７年以來首度加息，升半厘至負０﹒２５厘

《經濟通通訊社１６日專訊》 在美國聯儲局加息０﹒７５厘後，瑞士央行周四亦出人意料

地自２００７年來首度加息，加幅達半厘，至負０﹒２５厘，以應對通脹，並表示可能進一步緊

縮。

瑞士央行在聲明中稱，不能排除在可預見未來進一步提高利率以穩定通脹。發布聲明後瑞郎

走強，美元兌瑞郎最多跌逾２００點子，暫時在０﹒９８水平邊緣回穩。（ｊｆ）

