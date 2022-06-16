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16/06/2022 18:01

《台股攻略－黃振宇》航運股急挫，台股受制萬六點

　　《台股攻略》美國聯儲局加息０﹒７５％，符市場預期，帶動美股昨日（１５日）收升，台
股加權指數今日（１６日）一度升過２００點，站上１６２００點關口，惟航運股急挫，電子及
金融股回吐，拖累指數下挫１６０點，收１５８３９點，全日波幅３７１點，成交金額為新台幣
２７２３﹒４５億元，三大法人合共淨賣出新台幣３５﹒１６億元。
　　電子權值股方面，台積電一度升至新台幣５１６元，但隨著大市沽壓湧現，最終收新台幣
５０８元，升０﹒４％。聯發科及聯電高開低收，均跌超過１％；國巨、大立光及友達均跌
１﹒５％至４％；日月光投控、台達電及瑞昱則升近１％。航運股為最弱勢板塊，上市運輸類股
指數跌超過４％，貨櫃三雄的長榮及萬海重挫超過６％，陽明收跌４％。散裝航運股的四維航、
慧洋－ＫＹ、新興及裕民均跌４％至５％。金融股的玉山金及中信金升超過１％，金控雙雄國泰
金及富邦金均微升０﹒２％，開發金則下跌１﹒６％。生物科技股近來好消息頻傳，今天仍逆市
上揚，北極星藥業－ＫＹ啟動第一名病人於肝癌第三期臨床試驗，消息刺激股價漲停，而德英、
益得及晶宇紛紛漲停，合一、中天、太景－ＫＹ、保瑞及泰福－ＫＹ均升４％至６％。ＡＢＦ載
板供不應求問題放緩，欣興再度重挫，逼近跌停，創近８個月新低，南電跌４﹒１％，景碩跌
３﹒４％。智邦董事長林明蓉表示，公司持續擴大多元化生產布局，於竹北市的ＡＩ園區即將動
工，預計２０２４年上半年投產，而海外布局將首先規劃於越南設廠，並持續評估在印度設廠。
必應創造表示，期待下半年疫情回穩，可開展大型實體演唱會及頒獎典禮活動，將今年擴展實境
（ＸＲ）技術，與工研院合作打造全台首座ＬＥＤ次世代虛擬攝影棚，料年底可完成５Ｇ示範案
例製作。
　　美國５月ＣＰＩ通脹按年增８﹒６％，再創４０年新高，市場憂慮加息速度會增加經濟衰退
風險，料短期指數在萬六點關口受壓，待市場消化加息影響後，指數有望出現跌深反彈，現時投
資宜保持審慎。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管黃振宇》
　
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