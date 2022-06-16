【虛幣世界】聯儲加息四分三厘，美股反彈幣市上揚

《經濟通通訊社１６日專訊》聯儲局宣布加息四分三厘，美股隔晚反彈，幣市上揚，比特幣

重返２２０００美元水平，以太幣反彈至１２００美元水平，其他山寨幣同樣上揚，ＳＯＬ一度

上漲２０％，ＵＮＩ和ＤＯＴ均上漲超過１５％。

Ｅｌｅｍｅｎｔｕｓ的Ｇａｌｋａ分析指出，當前環境與２００８年金融危機的相似之處，

當時股市暴跌，目前圍繞Ｔｅｒｒａ和Ｃｅｌｓｉｕｓ的市場狀況，以及雙方純粹作為心理催化

劑所代表的情況，似乎確實有可能導致２００８年的另一場崩盤；Ｔｅｒｒａ ＵＳＤ是一個有

缺陷的協議，容易受到攻擊，有可能複製次按危機的翻版。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２６４４﹒１１元（美元．下同），升０﹒２６％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２３１﹒８６元，跌０﹒４６％；艾達幣報

０﹒５３３１元，跌０﹒２９％；瑞波幣報０﹒３４０８元，跌０﹒８２％。（ｕｌ）



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