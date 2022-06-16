  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/06/2022 08:58

【虛幣世界】聯儲加息四分三厘，美股反彈幣市上揚

　　《經濟通通訊社１６日專訊》聯儲局宣布加息四分三厘，美股隔晚反彈，幣市上揚，比特幣
重返２２０００美元水平，以太幣反彈至１２００美元水平，其他山寨幣同樣上揚，ＳＯＬ一度
上漲２０％，ＵＮＩ和ＤＯＴ均上漲超過１５％。　
　　Ｅｌｅｍｅｎｔｕｓ的Ｇａｌｋａ分析指出，當前環境與２００８年金融危機的相似之處，
當時股市暴跌，目前圍繞Ｔｅｒｒａ和Ｃｅｌｓｉｕｓ的市場狀況，以及雙方純粹作為心理催化
劑所代表的情況，似乎確實有可能導致２００８年的另一場崩盤；Ｔｅｒｒａ　ＵＳＤ是一個有
缺陷的協議，容易受到攻擊，有可能複製次按危機的翻版。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２６４４﹒１１元（美元．下同），升０﹒２６％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２３１﹒８６元，跌０﹒４６％；艾達幣報
０﹒５３３１元，跌０﹒２９％；瑞波幣報０﹒３４０８元，跌０﹒８２％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/06/2022
【虛幣世界】聯儲加息四分三厘，美股反彈幣市上揚
人氣文章中國故事15/06/2022
《神州經脈》經濟數據略改善　滬綜指守三千三　成交見半年高
人氣文章財經熱話15/06/2022
大家樂盈利大幅倒退　餐飲消費板塊恐續受困疫情反彈通關無期
人氣文章市場動向15/06/2022
疫後復「商」秘笈　中銀香港全方位支援中小企拓展業務
人氣文章財經熱話15/06/2022
【美國加息】聯儲局加息步伐點影響美股？
人氣文章財經熱話15/06/2022
數據勝預期內險股炒落後　摩通來祝福　平保有睇頭！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金