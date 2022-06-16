《談國論企－黎偉成》經濟５月份呈恢復勢頭止下行

《談國論企》中國的全國規模以上工業增加值於２０２２年５月份同比及環比皆回升，固定

資產投資（不含農戶）加大增長速度，相信會促使社會消費品零售及服務業等逐步改善，顯示國

民經濟運行確實重現恢復勢頭。中央的「疫情要防住、經濟要穩定、發展要安全」政策，和重新

加快構建新發展格局和深化供給側結構性改革，相信經濟會全面回穩走俏。



＊工業增產迅增固投促零售服務業回穩＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，顯示中國各個主要經濟環節在２０２２年５月份，

初現止住４月份全面下行而有不同程度改善的佳況，經濟運行呈恢復勢頭，乃受惠國內疫情防控

形勢總體向好之所致，尤其是以上海為主的主要城市，基本達到「動態清零」的政策目標，乃中

國要堅持辦好自己的事，確切地做好「疫情要防住、經濟要穩定、發展要安全」的政策指標。北

京、上海基本復工復產，而國務院印發通報要河北省張家口、安徽省安慶市和合肥市、陝西省商

洛市等糾正過渡防疫做法，相信內地的疫情防控會更為合理、合益，有利經濟社會更快復常。

最惹人注目的，是（一）全國規模以上工業增加值，於５月份同比增長即使只為０﹒７％，

卻扭轉４月份回落２﹒９％之況，並使１－５月份同比增長３﹒３％，即使此數比１－４月份所

增４％少增０﹒７個百分點，但１－４月份比１－３月份環比放慢２﹒５個百分點，亦見有改善

。尤其是工業生產由４月之跌轉５月略升，高技術製造業扮演相當重要的角色：裝備製造業增加

值於５月份增１％，而非４月份之跌８﹒１％，其中：新能源汽車產量同比增長１﹒０８倍、太

陽能電池產量上升３１﹒４％，為綠色智能類別的行業。製造業採購經營指數ＰＭＩ於５月份稍

回升至４９﹒６，亦有改善傾向。

正正因為工業生產有好轉，故（二）全國固定資產投資（不含農戶）亦迅即提升：於

２０２２年５月份環比回升０﹒７２個百分點，幾乎補回４月份環比回落０﹒８２個百分點之數

，使１－５月份累計２０﹒５９６４萬億元的同比升幅６﹒２％，略低於１－４月份所增的

６﹒８％，即在一定程度抵銷４月份之負面影響。高技術產業的投資增長２０﹒５％，保持良佳

表現，特別是（１）高技術製造業固投增２４。％，而其中電子及通信設備增２９﹒３％、醫療

儀器設備及儀器儀表增３０﹒４％；和（２）高技術服務業增幅為１０﹒８％，其中科技成果轉

化服務業增１４﹒９％、研發設計服務增２０﹒１％。

但全國商品房的銷情，於２０２２年１－５月份表現差勁：銷售額累計４﹒８３３萬億元，

同比大幅減少３１﹒５％，銷售面積５﹒０７３８億平方米的跌幅為２３﹒６％。中共中央政治

局於４月２９日召開的會議指出要「優化商品房預售資金監理」，理順和化解內地房地產開發企

業經營、銷售、發展和投資活動，料改善商品住宅房的銷情，內房有望回穩甚至漸俏。



＊須密切注意和化解美國仇華壓華劣行影響＊



至於（三）消費零售市場，有望否極泰來。社會消費品零售總額於２０２２年５月份達

３﹒３５萬億元，即使同比減少６﹒７％，卻較對上一個月少減４﹒４個百分點，使１－５月份

的累計總額１７﹒１６８９萬億元得減少１﹒５％，國內疫情回穩，國家的穩企業、保就業政策

續生預期成效，料使消費零售市場會回穩，甚至可能出現「報復式」的反彈

再從全國網上零售額的變化，可見居民在疫情頻發之況加大改變購物的習慣：於２０２２年

１－５月份累計４﹒９６萬億元同比增２﹒９％，其中實物商品網上零售額４﹒２７萬億元增

５﹒６％和於零售總額佔比提升至２４﹒９％。

和（四）服務業。全國服務業的（１）生產指數於５月份同比減少５﹒１％，比上月

６﹒１％少減１個百分點，惟高質量的項目於是５月份的經營仍有不錯的發展和表現，如傳息傳

輸、軟件和信息技術服務業生產指數同比增長８﹒８％，和衞生和社會工作指數亦升６﹒６％。

商業活動指數於２０２２年５月份由上月的４０回升至４７﹒１，電信廣播電視及衛星傳輸服務

仍然保持擴張勢頭。

但（五）全國３１個大城市調查失業率於５月份為６﹒９％，比全國城鎮調查失業率

５﹒８％高１個百分點，乃需要高度注意之況。但全國城鎮新增就業於１－５月份累計５２９萬

人，就業情況顯然不用太擔心。

國際疫情、政經混亂甚至惡化，中國得加緊留意和化解相關劣況的衝擊，特別是高度提防和

化解美帝要處處對華之攬炒，甚至狠狠反制反擊。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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