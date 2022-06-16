《英國加息》英倫銀行宣布加息０﹒２５厘，為連續第五次加息行動

《經濟通通訊社１６日專訊》英倫銀行（ＢＯＥ）議息會後一如市場預期，宣布加息
０﹒２５厘，指標利率升至１﹒２５厘。ＢＯＥ貨幣政策委員會（ＭＰＣ）以６對３票通過今次
加息０﹒２５厘的決定，反對的３名委員會建議加息０﹒５厘。
英國４月份通脹率升至９％，創１９８２年以來最高，能源相關及二手車價格上升的主要因
素。另外，英國經濟增長亦放緩，增長率由去年第四季的１﹒３％放緩至今年首季的０﹒８％，
是去年首季經濟收縮以來最低增長率。
英倫銀行在今年５月初曾警告，英國今年底前或陷入經濟衰退。
英鎊匯價在議息結果公布後，英鎊兌美元由１﹒２１５７急挫８９點子至１﹒２０６８。
英倫銀行在議息聲明中指出，英國經濟或於上半年陷入衰退，即使勞工市場近期輕微緊絀，
預期失業率在３年內升至５﹒５％，平均ＣＰＩ通脹率則預期在今年第四季略為超過１０％後見
頂，但預期在２年內跌至略高於２％水平。
另外，英倫銀行又指出，ＭＰＣ將會採取所有措施以令通脹在中期內穩步返回２％目標，未
來進一步加息的時間、步伐及幅度將視乎ＭＰＣ對經濟前景的評估及通脹壓力而定，而ＭＰＣ將
會特別警惕持續的通脹壓力跡象，必要時將會採取強而有力的回應。
英倫銀行下次議息時間是８月４日。（ｐｃ）
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