《午市前瞻》專家指加息周期無礙港股穩中向好，蒙牛現價值博

《經濟通通訊社１６日專訊》恒生指數半日收報２１２２３，跌８５點或０﹒４％，主板成

交７６８﹒２８億元。恒生中國企業指數報７４１４，跌３８點或０﹒５１％。恒生科技指數報

４６７７，跌２６點或０﹒５６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３７２﹒２元，跌７﹒６元或２％，成交３４﹒８５億元；阿里

巴巴－ＳＷ收報１０５﹒７元，升０﹒１元或０﹒０９％，成交２８﹒０５億元；美團收報

１９５﹒４元，跌１﹒６元或０﹒８１％，成交２３﹒８８億元。國指三大成交股份依次為快手

（０１０２４）、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ；快手收報８２﹒８５元，跌５﹒２元或

５﹒９１％，成交３６﹒５５億元。科指三大成交股份依次為快手、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ

。



＊葉尚志：聯儲局須平衡加息與市場預期＊



美國聯儲局一改早前加息半厘預告，「加料」宣布加息０﹒７５厘以對抗居高不下的通脹，

為１９９４年以來首度單次加息０﹒７５厘。但聯儲局主席鮑威爾在隨後的記者會上表示，一次

過加０﹒７５厘不會成為常態，刺激美股反彈。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊

社》表示，因為美國５月ＣＰＩ通脹率維持高企，局方改為加０﹒７５厘可以理解。

葉尚志分析指，聯儲局有需要平衡加息與市場的後續反應，形容聯儲局現時做法類似「摑一

巴又鍚返啖」。他舉例如聯儲局今次「守諾言」加０﹒５厘，會後聲明有機會再放「口頭鷹」；

現時先激進加息，會後再安撫市場，故美股便反彈，葉尚志指局方之後將維持類似做法以穩定市

場預期。



＊中港股市較美股看高一線＊



美股因鮑威爾安撫而回升，相反港股今日上午則高開低走，與美股呈逆向走勢。葉尚志指港

股早已不跟美股走，反而與Ａ股的聯動性更高。儘管近期美股跌浪連連，但估值仍然偏高，相較

Ａ股及港股估值較低，投資角度而言中港股市則較為有利。他續指，中美兩地經濟同陷窘境，但

因兩國貨幣政策大相徑庭，中國以車輪式振興經濟措施救市及採取較寬鬆的貨幣政策，與美國持

續緊縮政策相比，對市場影響截然不同，故中港股市會看高一線。

葉尚志認為，未來美國加息周期會影響港股「節奏」，但不會影響其「方向」，維持對港股

穩中向好預期，第三季內將挑戰２２５００。



＊復甦概念仍值博，蒙牛宜低吸＊



內地疫情反覆，封控措施似完未完，但昨日（１６日）公布連串經濟數據皆好過預期，零售

銷售按年跌６﹒７％，少過預期的跌７﹒１％，但零售股表現未見好轉。葉尚志指內地疫情比起

早前已算大幅改善，加上經濟數據好過市場預期，顯示市況有改善跡象。他指現時相關復甦概念

股仍是值得留意的主題，當中食品飲料股不錯，但市場關注高通脹會否為其帶來原材料成本壓力

，要看個別公司會否加價以減輕壓力。

葉尚志提到蒙牛（０２３１９）近期股價表現跑輸，因市場有意見認為公司早前私有化雅士

利（０１２３０）的作價太高，但他認為今次私有化長遠對蒙牛有利，因能確保奶源供應，同時

對集團垂直式管理營運有利，建議現價水平可以考慮，待私有化消息過後將有望挑戰４３元。

（ｈｃ）

