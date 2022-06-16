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16/06/2022 12:10

《午市前瞻》專家指加息周期無礙港股穩中向好，蒙牛現價值博

　　《經濟通通訊社１６日專訊》恒生指數半日收報２１２２３，跌８５點或０﹒４％，主板成
交７６８﹒２８億元。恒生中國企業指數報７４１４，跌３８點或０﹒５１％。恒生科技指數報
４６７７，跌２６點或０﹒５６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３７２﹒２元，跌７﹒６元或２％，成交３４﹒８５億元；阿里
巴巴－ＳＷ收報１０５﹒７元，升０﹒１元或０﹒０９％，成交２８﹒０５億元；美團收報
１９５﹒４元，跌１﹒６元或０﹒８１％，成交２３﹒８８億元。國指三大成交股份依次為快手
（０１０２４）、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ；快手收報８２﹒８５元，跌５﹒２元或
５﹒９１％，成交３６﹒５５億元。科指三大成交股份依次為快手、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ


＊葉尚志：聯儲局須平衡加息與市場預期＊

　　美國聯儲局一改早前加息半厘預告，「加料」宣布加息０﹒７５厘以對抗居高不下的通脹，
為１９９４年以來首度單次加息０﹒７５厘。但聯儲局主席鮑威爾在隨後的記者會上表示，一次
過加０﹒７５厘不會成為常態，刺激美股反彈。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊
社》表示，因為美國５月ＣＰＩ通脹率維持高企，局方改為加０﹒７５厘可以理解。
　　葉尚志分析指，聯儲局有需要平衡加息與市場的後續反應，形容聯儲局現時做法類似「摑一
巴又鍚返啖」。他舉例如聯儲局今次「守諾言」加０﹒５厘，會後聲明有機會再放「口頭鷹」；
現時先激進加息，會後再安撫市場，故美股便反彈，葉尚志指局方之後將維持類似做法以穩定市
場預期。

＊中港股市較美股看高一線＊

　　美股因鮑威爾安撫而回升，相反港股今日上午則高開低走，與美股呈逆向走勢。葉尚志指港
股早已不跟美股走，反而與Ａ股的聯動性更高。儘管近期美股跌浪連連，但估值仍然偏高，相較
Ａ股及港股估值較低，投資角度而言中港股市則較為有利。他續指，中美兩地經濟同陷窘境，但
因兩國貨幣政策大相徑庭，中國以車輪式振興經濟措施救市及採取較寬鬆的貨幣政策，與美國持
續緊縮政策相比，對市場影響截然不同，故中港股市會看高一線。
　　葉尚志認為，未來美國加息周期會影響港股「節奏」，但不會影響其「方向」，維持對港股
穩中向好預期，第三季內將挑戰２２５００。

＊復甦概念仍值博，蒙牛宜低吸＊

　　內地疫情反覆，封控措施似完未完，但昨日（１６日）公布連串經濟數據皆好過預期，零售
銷售按年跌６﹒７％，少過預期的跌７﹒１％，但零售股表現未見好轉。葉尚志指內地疫情比起
早前已算大幅改善，加上經濟數據好過市場預期，顯示市況有改善跡象。他指現時相關復甦概念
股仍是值得留意的主題，當中食品飲料股不錯，但市場關注高通脹會否為其帶來原材料成本壓力
，要看個別公司會否加價以減輕壓力。
　　葉尚志提到蒙牛（０２３１９）近期股價表現跑輸，因市場有意見認為公司早前私有化雅士
利（０１２３０）的作價太高，但他認為今次私有化長遠對蒙牛有利，因能確保奶源供應，同時
對集團垂直式管理營運有利，建議現價水平可以考慮，待私有化消息過後將有望挑戰４３元。
（ｈｃ）

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