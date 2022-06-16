【北水炒Ｄ乜】淨流入３５億人幣，買中海油沽新東方在綫

《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指高開２０７點，報２１５１５點。最高升２３７點報
２１５４５點，最低跌６１０點報２０６９７點。恒指收報２０８４５點，跌４６２點或
２﹒１７％。
按額度計算，北水全日淨流入３５億元人民幣，減少３５﹒９％。北水淨買入最多的個股依
次是中國海洋石油（００８８３）、快手（０１０２４）、天立教育（０１７７３）；淨賣出最
多的依次是新東方在綫（０１７９７）、比亞迪股份（０１２１１）、中國神華（０１０８８）
。
主板成交１５８４﹒８６億元增加６﹒３％。其中港股通成交４５７﹒１億元，佔總成交
２８﹒８％。
＊新東方在綫拓帶貨直播業務＊
在內地「雙減」教育政策的壓力下，教育龍頭新東方（０９９０１）早前宣布轉型直播領域
，旗下新東方在綫新成立的直播帶貨平台「東方甄選」的直播室推出雙語直播帶貨爆紅，吸引大
量粉絲。消息刺激新東方在綫及新東方股價連日飆升。
中國海洋石油跌３﹒８１％報１０﹒６元，北水淨買入３﹒４億元；快手跌８﹒７４％報
８０﹒３５元，北水淨買入２﹒４億元；天立教育升１０５﹒０６％報１﹒６２元，北水淨買入
１﹒３億元。
新東方在綫升７２﹒７１％報２８﹒６元，北水淨賣出１﹒６億元；比亞迪股份跌
１﹒６９％報２９０﹒８元，北水淨賣出１﹒２億元；中國神華跌４﹒５３％報２５﹒３元，北
水淨賣出９３００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） ３﹒４４
快手 （０１０２４） ２﹒３６
天立教育 （０１７７３） １﹒２７
國美零售 （００４９３） ０﹒４９
光大證券 （０６１７８） ０﹒３８
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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新東方在綫 （０１７９７） －１﹒５９
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒２２
中國神華 （０１０８８） －０﹒９３
兗礦能源 （０１１７１） －０﹒６９
美團 （０３６９０） －０﹒４６
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