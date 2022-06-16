《美元走勢－羅明立》美匯後市料於高位震盪

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３３﹒５９ １３３﹒５９ １３３﹒５９

歐元╱美元 １﹒０３８８ １﹒０４６９ １﹒０３８１

英鎊╱美元 １﹒２０８５ １﹒２１８９ １﹒２０５８

美元╱瑞郎 ０﹒９８１９ ０﹒９９８９ ０﹒９７８３

美元╱港元 ７﹒８４９８ ７﹒８４９９ ７﹒８４７８

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《美元走勢》美國聯儲局議息後宣布加息０﹒７５％，是將近三十年來最大幅度的利率調整

。主席鮑威爾其後表示，四分三厘的加息幅度並非常態，７月的選項可能是０﹒５％或

０﹒７５％，主席認為目前沒有跡象表明經濟會出現更大範圍的放緩，軟著陸仍然有可能。議息

前公布的美國５月零售銷售按月跌０﹒３％，反映經濟前景值得關注。

美匯指數衝高回落，主要是早兩日市場已炒作０﹒７５％的加幅，美匯已預先做好，投資者

趁好消息獲利。不過美匯於周四（１６日）見反彈，執筆時已重上１０５水平，估計後市會於高

位震盪，市場擔心經濟受大幅加息影響而失去動力，而其他央行亦可能激進加息。

市場預期在通脹壓力持續增加的情況下，英國央行在本周應大幅加快加息步伐，估計會加息

０﹒５％。考慮到英國面對不少利淡因素，如跟歐盟的關係、蘇格蘭獨立公投及經濟衰退風險等

，下行風險仍大，初步阻力１﹒２２。留意日線圖ＲＳＩ有背馳現象，小心短線反彈的可能。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０３６０ １﹒０４８０ １﹒０３２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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