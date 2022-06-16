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16/06/2022 17:10

《美元走勢－羅明立》美匯後市料於高位震盪

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３３﹒５９　１３３﹒５９　１３３﹒５９
　　歐元╱美元　１﹒０３８８　１﹒０４６９　１﹒０３８１
　　英鎊╱美元　１﹒２０８５　１﹒２１８９　１﹒２０５８
　　美元╱瑞郎　０﹒９８１９　０﹒９９８９　０﹒９７８３
　　美元╱港元　７﹒８４９８　７﹒８４９９　７﹒８４７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國聯儲局議息後宣布加息０﹒７５％，是將近三十年來最大幅度的利率調整
。主席鮑威爾其後表示，四分三厘的加息幅度並非常態，７月的選項可能是０﹒５％或
０﹒７５％，主席認為目前沒有跡象表明經濟會出現更大範圍的放緩，軟著陸仍然有可能。議息
前公布的美國５月零售銷售按月跌０﹒３％，反映經濟前景值得關注。
　　美匯指數衝高回落，主要是早兩日市場已炒作０﹒７５％的加幅，美匯已預先做好，投資者
趁好消息獲利。不過美匯於周四（１６日）見反彈，執筆時已重上１０５水平，估計後市會於高
位震盪，市場擔心經濟受大幅加息影響而失去動力，而其他央行亦可能激進加息。
　　市場預期在通脹壓力持續增加的情況下，英國央行在本周應大幅加快加息步伐，估計會加息
０﹒５％。考慮到英國面對不少利淡因素，如跟歐盟的關係、蘇格蘭獨立公投及經濟衰退風險等
，下行風險仍大，初步阻力１﹒２２。留意日線圖ＲＳＩ有背馳現象，小心短線反彈的可能。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０３６０　１﹒０４８０　１﹒０３２０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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