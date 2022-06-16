【美鷹加息】余偉文：港美息差擴闊促套息交易，不憂資金大幅外流

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒７５厘，是２８年來最大加幅，聯邦

基金利率目標區間升至１﹒５厘至１﹒７５厘，金管局今宣布基本利率根據預設公式上調至２厘

，即時生效。

金管局總裁余偉文表示，美聯儲是次加息符合市場已調高的預期，認為是次加息沒有驚喜，

儘管美國加息，香港貨幣金融市場暢順穩定，外匯市場交易有序，市場流動性充裕，但美國除了

加息外，之後還有縮表等不同的不明朗因素。

近日金管局多次入市，他指出，在聯匯的設計下，隨著美國加息，港美息差拉闊，導致市場

有進行套息交易的誘因，資金便會流出港元，當觸及７﹒８５ 弱方兌換保證，局方便會買港元

沽美元，使港息上升，減低套息交易誘因，預期金管局入市的情況將會持續。

他補充，有港元流出資金體系屬設計及預期之內，認為市場不會對此有特別大反應，不擔心

會有大規模資金外流，又指港息取決於眾多因素，如股市及公司派息等因素。

他又表示，銀行會考慮資金成本結構等因素，以決定調整商業息率幅度及時機，金管局會密

切監察市場情況，提醒市民借貸置業時，要小心管理相關的利率風險風險，儘管加息環境對供款

人的壓力上升，但銀行對供款人會作壓力測試等舉措，認為對銀行體系貸款質素方面不會有很大

影響。（ｂｎ）



