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16/06/2022 10:05

【特區新班子】傳前港龍「一哥」丘應樺接替邱騰華出任商經局局長

　　《經濟通通訊社１６日專訊》候任特首李家超的新班子，各方關注誰人接替邱騰華出任商務
及經濟發展局局長。消息指，大灣區航空公司（ＧＢＡ）的董事及行政總裁、前港龍「一哥」丘
應樺，將接任商經局局長。
　　丘應樺於２０２１年被任命為大灣區航空公司（ＧＢＡ）的董事及行政總裁，在加入大灣區
航空公司之前，他２０１５至２０１７年，擔任國泰港龍航空行政總裁，同年被任命為國泰航空
董事會執行董事。在加入大灣區航空公司之前，他自２０１５至２０１７年其間擔任國泰港龍航
空行政總裁，並於同年被任命為國泰航空董事會執行董事。除了管理國泰港龍，他還在２０１７
年６月被委任為國泰航空航空服務董事，負責管理國各服務範疇，包括機場事務、空中服務、空
運服務、客戶關係、規劃及國際事務等。
　　丘應樺於１９８２年加入國泰航空。他在集團內擔任過許多管理要職，在航空業富有經驗，
他曾被任命為國泰集團多家附屬公司的主席及董事，包括國泰航空服務有限公司、香港機場地勤
服務有限公司、國泰航空飲食服務（香港）有限公司、雅潔洗衣有限公司和上海國際機場地面服
務有限公司。（ｈｙ）

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