【美鷹加息】美聯：拆息有上調趨勢，惟封頂機制未令供樓壓力大增

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒７５厘，較市場早前預期加息半厘為

多。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，美國於３月已踏入加息周期，港美息差擴大

，金管局５月５度「出手」捍匯聯繫匯率，而今次議息前，市場上調美國加息幅度的預測，港美

息差擴闊，而近日金管局亦再次４度「出手」，連同５月一共涉及約５６８億元；雖然本港銀行

體系結餘跌至約２８００億港元，但在資金仍然充裕下，相信本港息率未會即時跟加，本港低息

環境將持續，但若然下半年美國加息速度較預期快及幅度較預期大，不排除本港最優惠利率亦要

跟加。



＊封頂機制未令供樓壓力大增



至於今次美國加息０﹒７５厘，相信本港最優惠利率未會即時跟加，但拆息實際上已有上調

趨勢，而下半年甚至有機會觸及２﹒５厘的封頂水平。布少明表示，即使ＨＩＢＯＲ未來有機會

進一步攀升，但現時大部分業主採用的Ｈ按供款，一般有封頂機制，相信未會令供樓人士供樓壓

力大增。

若以樓按借貸５００萬元計算，以３０年供款，以Ｈ按１﹒８８厘計算，每月供款約

１８１８２元；假如Ｈ按調升至２厘水平，屆時每月供款將增加約２９９元至約１８４８１元，

升約１﹒６％；假如Ｈ按進一步調升至２﹒５厘的封頂水平，屆時每月供款則較現時增加約

１５７４元至約１９７５６元，升約８﹒７％。



＊對下半年樓市前景感樂觀＊



在面對美國加息的壓力下，本港新盤銷情持續，上周末大埔白石角項目作次輪銷售，以價單

形式發售單位即日全數沽清，可見買家對樓市投下信心一票。布少明表示，息口走勢只是影響樓

市的其中一項因素，縱使未來本港息率有機會調升，但目前業主持貨力強，相信未有大幅減價沽

樓的壓力。此外，隨著疫情緩和，配合新一輪消費券推出，料有助提振本港經濟，加上多個新盤

部署登場，樓市氣氛將進一步向好，再配合「波叔Ｐｌａｎ」放寬按保及新鐵路效應之下，對下

半年樓市前景感樂觀。（ｂｉ）

