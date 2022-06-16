【美鷹加息】渣打：美國加息符預期，料７月份至少再加５０點子

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）議息後，宣布加息

０﹒７５厘，將聯邦基金利率目標範圍上調到１﹒５至１﹒７５厘，加息幅度較市場普遍預期的

０﹒５厘大。

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志於網上會議表示，聯儲局主席鮑威爾形容是次加息幅

度為異常大的一次，同時表明以降低通脹為首要任務。曾繼志認為，通脹並不會於短期內下降，

是次議息相對鷹派，市場反應正面，因為稍早時間市場已反映加息因素，對加息的預期亦較一兩

個月前更清晰。他又認為，市場的波動性已與加息決定無關聯，最重要仍是看消費物價指數

（ＣＰＩ）水平，預期７月份的加息幅度不會少於５０點子，有機會維持７５點子的幅度。



＊料未來數月加息幅度最急，市況仍將非常波動＊



渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，是次加息幅度表面上符預期，不過認為即使聯儲局的

預期有多實在，但不代表未來幾個星期市場就可以風平浪靜，只要數據差過預期，市場的預期亦

轉得好快，因此認為未來幾個月市況仍會非常波動。

他續指，點陣圖顯示，聯儲局成員對未來幾年的息口升幅明顯提高，認為將出現前置式加息

，未來數月就是最急的階段，明年則是整固摸頂的階段。劉健恆續指，其實明年較擔心的是增長

，而不是通脹。（ｃｗ）

