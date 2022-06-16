【美鷹加息】渣打香港維持最優惠貸款利率於５﹒２５厘不變

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局一如預期加息７５基點，加幅為２８年以來最大，
本港銀行未有跟隨加息。繼匯豐銀行宣布維持最優惠利率５厘不變後，渣打香港亦宣布，最優惠
貸款利率維持於５﹒２５厘不變，港元儲蓄戶口利率維持不變。（ｂｉ）
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