【特區新班子】新班子名單曝光，陳國基升任政務司長，陳茂波連任

《經濟通通訊社１６日專訊》候任特首李家超班子已敲定，消息指，至少７位司局長人選，

屬現任或前任常任秘書長，而本屆政府留任或升任的司局長僅６人，立法會則有３人加入問責班

子。

據了解，現任特首辦主任陳國基升任政務司司長；一直未有風聲的勞工及福利局長，將由現

任社會福利署署長梁松泰出任；大律師公會前主席林定國擔任律政司司長；財政司司長陳茂波、

保安局局長鄧炳強連任；商務及經濟發展局局長，則交予現任大灣區航空公司董事及行政總裁丘

應樺。

政界原估計現任運輸及房屋局長陳帆會留下，出任房屋局或運輸及物流局長，不過，據悉，

兩局長分別花落現任建築署署長何永賢和發展局前常秘林世雄。沒有留任的還有公務員事務局長

聶德權，將由該局常秘楊何蓓茵出任。至於環境及生態局長及教育局長，則由現任副局長謝展寰

和蔡若蓮升任。現任教育局長楊潤雄，將調任文化、體育及旅遊局長。



新班子人選如下：



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司長

政務司司長 陳國基 （現任特首辦主任，升任）

政務司副司長 卓永興 （創科局前常秘）

財政司司長 陳茂波 （連任）

財政司副司長 黃偉綸 （現任發展局局長，升任）

律政司司長 林定國 （大律師公會前主席）

律政司副司長 張國鈞 （民建聯立法會議員）



局長

勞工及福利局長 梁松泰 （現任社會福利署署長，升任）

商務及經濟發展局長 丘應樺 （現任大灣區航空公司董事及行政總裁）

房屋局長 何永賢 （現任建築署署長，升任）

運輸及物流局長 林世雄 （發展局前常秘）

發展局長 甯漢豪 （現任發展局常秘，升任）

創新科技及工業局長 孫東 （立法會議員）

文化體育及旅遊局長 楊潤雄 （現任教育局局長，調任）

公務員事務局長 楊何蓓茵 （現任公務員事務局常秘，升任）

環境及生態局長 謝展寰 （現任環境局副局長，升任）

教育局長 蔡若蓮 （現任教育局副局長，升任）

保安局局長 鄧炳強 （連任）

政制及內地事務局局長 曾國衞 （連任）

財經事務及庫務局長 許正宇 （連任）

民政及青年事務局長 麥美娟 （工聯會立法會議員）

醫務衞生局長 盧寵茂 （港大深圳醫院院長）

特首辦主任 葉文娟 （現任保安局常秘，升任）

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（ｈｙ）

