金管局紐約時段再承接逾１３８億港元沽盤

《經濟通通訊社１６日專訊》港元匯價持續弱勢，再觸及７﹒８５弱方兌換保證水平，金管

局在紐約時段入市，承接１３８﹒２４億港元沽盤，連同此前香港交易時段所承接的

１１７﹒７５億港元沽盤，合共買入２５５﹒９９億港元，將令銀行體系結餘在本周五（１７日

）降至２８０７﹒３９億港元。（ｃｌ）

