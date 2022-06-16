【美鷹加息】一個月港元拆息高見０﹒５８厘，港美息差擴闊

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局一如預期宣布加息０﹒７５厘，港元拆息幾乎全線

上升，僅隔夜息連跌兩天，降至０﹒１０２９８厘，而與樓按相關的一個月拆息則連升八天，高

見０﹒５８４３５厘，與同期美元拆息ＬＩＢＯＲ息差擴闊至９２基點。



＊六個月拆息升穿２厘＊



一周錢漲至０﹒２３５０６厘，三個月拆息連升六天，報１﹒１７５２４厘，續創逾兩年新

高，與同期美元拆息ＬＩＢＯＲ息差略為擴闊至８３個基點。長息方面，六個月期升穿２厘，至

２﹒０００５４厘，一年期亦升至２﹒９１８７５厘，續創逾１３年半新高。

港元匯價今早最高曾見７﹒８４８３兌１美元，見一周新高，最新則報７﹒８４９３，升

０﹒００８％。



＊金管局：套息活動增加，料將持續入市＊



美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）昨晚議息後，宣布加息０﹒７５厘，將聯邦基金利

率目標範圍上調到１﹒５至１﹒７５厘，加息幅度較市場普遍預期的０﹒５厘大，為２８年來最

大加幅。聯儲局主席鮑威爾在會後記者會上表示，下次會議最有可能是加息０﹒５厘或０﹒７５

厘，預計加息０﹒７５厘的行動不會成為常態。

金管局總裁余偉文今早表示，美聯儲是次加息符合市場已調高的預期，香港本地貨幣金融和

外匯市場交易保持有序，他不擔心有很大的資金外流問題。他指聯儲今年累計已加息１５０個基

點，港美兩地息差擴闊不少，市場套息活動增加，這是聯匯制度設計下的正常現象，預期金管局

入市情況將會持續。（ｃｌ）

