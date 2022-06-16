【夜期時段】即月期指報２０６７４點，跌７１點，低水１７１點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０７１７點，跌２８點，低水

１２８點，最新報２０６７４點，跌７１點，低水１７１點，合約成交８８９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７１９０點，跌２０點，低水６９點，最新報７１８０點，

跌３０點，低水７９點，合約成交５０１張。

