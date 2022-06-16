【美鷹加息】恒生（０００１１）維持最優惠利率於５厘不變

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局加息７５基點，加幅為２８年以來最大，本港銀行

未有跟隨加息。恒生銀行（０００１１）宣布，該行的港元最優惠年利率維持於５厘，同時港元

儲蓄存款年利率亦維持不變。

匯豐銀行此前宣布維持最優惠利率於５厘水平，渣打香港亦維持最優惠貸款利率於５﹒２５

厘不變。（ｂｉ）

