【美鷹加息】恒生（０００１１）維持最優惠利率於５厘不變

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局加息７５基點，加幅為２８年以來最大，本港銀行
未有跟隨加息。恒生銀行（０００１１）宣布，該行的港元最優惠年利率維持於５厘，同時港元
儲蓄存款年利率亦維持不變。
匯豐銀行此前宣布維持最優惠利率於５厘水平，渣打香港亦維持最優惠貸款利率於５﹒２５
厘不變。（ｂｉ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話16/06/2022
【油股受壓】油價下季難大升 持有油股盡快離場！
|香港政情16/06/2022
【特區新班子】新班子名單曝光 陳國基升任政務司長 陳茂波連任
|FOCUS16/06/2022
【FOCUS】鮑公出「俗手」 遏通脹聽天由命
|財經熱話16/06/2022
雙語直播帶貨爆紅 教育股熱炒新東方在綫再飆六成累升六倍
|香港要聞16/06/2022
【美鷹加息】余偉文：不擔心大規模資金外流 陳茂波指港銀未需即時上調P
|專訪16/06/2022
【匯市專訪】鄭廣復：聯儲局異常大幅加息後 7月料恢復加息0.5厘
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰