  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/06/2022 19:25

《再戰明天》本港公布失業率，歐元區公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社１６日專訊》本港公布失業率，及歐元區公布ＣＰＩ，料為周五（１７日）
市場焦點。

＊日本央行公布政策決定，美國公布領先指標＊

　　各國重要經濟活動方面，日本央行公布政策決定，歐洲央行副總裁德金多斯參加歐盟財長會
議。本港時間周五４：３０ｐｍ，歐盟財長開會討論各種議題，英倫銀行貨幣政策委員會
（ＭＰＣ）委員鄧雷羅發表講話。晚上８：４５ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在一場會議前致歡迎辭

　　數據方面，周五本港時間４：３０ｐｍ，香港公布５月失業率，料由５﹒４％降至５％。本
港時間５：００ｐｍ，歐元區公布５月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒６％擴大至０﹒８％
，年率升幅料由７﹒４％擴大至７﹒８％；５月核心消費者物價指數年率升幅料由３﹒５％擴大
至３﹒８％。本港時間９：１５ｐｍ，美國公布５月產能利用率，料由７９％升上７９﹒２％；
５月工業生產月率升幅料由１﹒１％收窄至０﹒４％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布５月
領先指標，跌幅料由０﹒３％擴大至０﹒４％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：美捷滙（０１３８９）、俊裕地基（０１７５７）、友和
集團（０２３４７）、德永佳（００３２１）、華邦（０３６３８）、卡姆丹克（００７１２）
、高萌（０８０６５）、ＩＴＥ（０８０９２）、金威醫療（０８１４３）、輝煌新華聯合投資
（０８１５９）、神通機器人（０８２０６）、君百延（０８３７２）、舍圖（０８３９２）、
怡康泰（０８４４５）等。（ｗａ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/06/2022
英倫銀行宣布加息0.25厘　為連續第五次加息行動
人氣文章財經熱話16/06/2022
聯儲局重手加息地產股受壓　銀行股逆市造好
人氣文章中國故事16/06/2022
《神州經脈》中國持美債創十二年低　70城新樓價格指數同比轉跌
人氣文章財經熱話16/06/2022
【油股受壓】油價下季難大升　持有油股盡快離場！
人氣文章香港政情16/06/2022
【特區新班子】新班子名單曝光　陳國基升任政務司長　陳茂波連任
人氣文章FOCUS16/06/2022
【FOCUS】鮑公出「俗手」　遏通脹聽天由命
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金