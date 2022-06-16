《再戰明天》本港公布失業率，歐元區公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１６日專訊》本港公布失業率，及歐元區公布ＣＰＩ，料為周五（１７日）

市場焦點。



＊日本央行公布政策決定，美國公布領先指標＊



各國重要經濟活動方面，日本央行公布政策決定，歐洲央行副總裁德金多斯參加歐盟財長會

議。本港時間周五４：３０ｐｍ，歐盟財長開會討論各種議題，英倫銀行貨幣政策委員會

（ＭＰＣ）委員鄧雷羅發表講話。晚上８：４５ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在一場會議前致歡迎辭

。

數據方面，周五本港時間４：３０ｐｍ，香港公布５月失業率，料由５﹒４％降至５％。本

港時間５：００ｐｍ，歐元區公布５月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒６％擴大至０﹒８％

，年率升幅料由７﹒４％擴大至７﹒８％；５月核心消費者物價指數年率升幅料由３﹒５％擴大

至３﹒８％。本港時間９：１５ｐｍ，美國公布５月產能利用率，料由７９％升上７９﹒２％；

５月工業生產月率升幅料由１﹒１％收窄至０﹒４％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布５月

領先指標，跌幅料由０﹒３％擴大至０﹒４％。

在本港，明日公布業績的公司有：美捷滙（０１３８９）、俊裕地基（０１７５７）、友和

集團（０２３４７）、德永佳（００３２１）、華邦（０３６３８）、卡姆丹克（００７１２）

、高萌（０８０６５）、ＩＴＥ（０８０９２）、金威醫療（０８１４３）、輝煌新華聯合投資

（０８１５９）、神通機器人（０８２０６）、君百延（０８３７２）、舍圖（０８３９２）、

怡康泰（０８４４５）等。（ｗａ）

