【美鷹加息】瑞銀財管：美７月或加快緊縮步伐，調低年底標指目標

《經濟通通訊社１６日專訊》美聯儲昨晚公布加息７５個基點，聯邦基金目標區間上調至

１﹒５至１﹒７５％，美國股債雙雙反彈。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告表示，

美聯儲暗示７月可能繼續加快緊縮的步伐。根據最新公布經濟展望，今年末聯邦基金利率中位數

升至３﹒４％，經濟增長料將放緩至低於１﹒７％的趨勢水平，將繼續青睞價值型多於成長型投

資，但近期發生的事件確實增加了美聯儲實現「軟著陸」的難度。

報告指出，美聯儲迅速加息７５個基點，顯示在經濟衰退風險增加的情況下，它希望重新贏

得市場的信任。相信美聯儲的觀點保持鷹派直至通脹放緩。通脹的頑固性和美聯儲的反應轉變，

推高了市場對終端利率的預期，最新略低於４％。儘管美聯儲實際上不需要一直加息至４％，但

它真的這樣做的風險增加，經濟衰退的風險也隨之上升。



＊調低標指今年底目標至３９００點＊



報告預期，美國１０年期國債收益率在１２月升至３﹒２５％，並不排除年末前突破此水平

的可能性。由於收益率上升、信貸利差擴大和股市回撤，金融狀況收緊可能對產出造成壓力。房

貸利率已升至２００９年以來的高點，並正在導致房地產市場冷卻。美國經濟指標表明增長勢頭

正在減弱：亞特蘭大聯儲對二季度實際經濟增長（年化）預測從５月中的２﹒５％，降至最新的

０％。

在此背景下，股市年內上行的空間有所縮小。美股昨晚反彈體現出一些樂觀情緒，但美聯儲

的行動將對經濟增長和估值產生負面影響，因此下調標指今年末目標至３９００點，明年盈利預

測下調２％至每股２３５美元，遠期市盈率測從１７﹒９倍降至１６﹒６倍。



＊歐元區周邊國家債券利差或擴大＊



另外，歐洲央行昨日召開緊急會議，商討部分歐元區債券遭拋售問題，承諾採取行動應對債

市出現碎片化風險。這次會議和聲明表明，各國央行不會忽視貨幣政策收緊對金融市場帶來的風

險，但預計歐洲央行最終需要引入新工具，歐元區周邊國家債券利差擴大也可能發生的。在這種

背景下，下調今年末歐洲斯托克５０指數目標至３４００點，意味年內潛在的下行空間近４％。

（ｂｉ）

