【美鷹加息】經絡料一個月拆息月底見０﹒８厘，或加速銀行上調Ｐ

《經濟通通訊社１６日專訊》經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預料，未來美國加息及縮表仍

會持續進行，年底前聯邦基金利率有機會升穿３厘水平。香港方面，暫未有銀行宣布調升最優惠

利率（Ｐ）。近日一個月銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）有加快上升的趨勢，今日報０﹒５８厘，

創逾２年新高，而較遠期ＨＩＢＯＲ（３、６及１２個月）升得更快更急，反映未來資金趨緊令

拆息有上升壓力。

他認為，美國再度加息而且幅度強勁，加上銀行半年結在即，如早前所料，月底前一個月

ＨＩＢＯＲ有機會上試０﹒８厘，第三季前更有機會挑戰１﹒８厘附近水平，即Ｈ按將觸及封頂

位，現時拆息按揭計劃（Ｈ按）仍比最優惠利率按揭計劃（Ｐ按）及定息按揭計劃節省更多利息

。

他表示，假設以貸款額５００萬元、還款期為３０年計算，若以今日（６月１６日）

ＨＩＢＯＲ及拆息按揭計劃Ｈ＋１﹒３％，實際息率為１﹒８８厘。若與Ｈ按計劃封頂息率或Ｐ

按實際按息２﹒５厘作比較，今日Ｈ按實際按息仍低６２點子，每月供款少１５７４元或８％。

若以１０年期定息按揭２﹒７厘比較，Ｈ按實際按息仍低８２點子，每月供款少２０９８元或

１０﹒３％。

他續指，金管局於５月１２日開始９度接錢達５６８﹒３５億港元，銀行體系總結餘於６月

１７日將降至２，８０７﹒３９億元。隨著港美息差擴闊，港元將較頻繁觸及弱方兌換水平，未

來銀行結餘將進一步下降，拆息亦會隨之上升，或將加速銀行上調Ｐ時間表。此外，參考

２０１８年８月即香港加Ｐ前，有銀行先上調Ｈ按封頂息率或Ｐ按息率１０點子，不排除是次亦

有銀行先調升按息，此舉或誘發加息前的轉按意欲，令未來轉按宗數有機會上升。（ｂｎ）

