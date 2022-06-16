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16/06/2022 17:54

【企業盈警】亞倫國際（６８４）料全年轉盈為虧蝕最多２９００萬

　　《經濟通通訊社１６日專訊》亞倫國際（００６８４）公布，預期集團截至今年３月３１日
止年度，將錄得虧損２５００萬元至２９００萬元，而去年同期則錄得溢利４６４０萬元。
　　期內轉盈為虧主要由於銷售營業額和毛利率下跌，貨櫃短缺及航運船期擾亂導致貨物運送延
期及相關成本和費用增加等；不再獲得香港特別行政區政府提供的補就業計劃補貼；不再獲得中
國政府對社會保險費用的減免。（ｂｎ）

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