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即市新聞

16/06/2022 18:16

【美鷹加息】大新銀行料聯儲局年內或再加息１７５基點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒７５厘，是２８年來最大加幅，聯邦
基金利率目標區間升至１﹒５厘至１﹒７５厘，金管局今宣布基本利率根據預設公式上調至２厘
，即時生效。大新銀行表示，預期聯儲局今年或會再加息１７５基點，下次會議不排除加息７５
基點，聯儲局大幅上調未來的利率預測，以示控制通脹的決心，以免再予人落後形勢的印象。
　　大新銀行指出，美國經濟有放緩壓力，要留意未來幾個月上調利率會否導致滯脹的風險上升
。美國最新消費者信心指數降至歷史新低，５月份零售銷售也意外出現萎縮，物價持續高企無可
避免會打擊消費氣氛，加上金融市場回調帶來的財富效應，都會增加美國以至全球經濟前景的風
險。

＊股票組合中持有一些防守性較高的股票＊

　　大新銀行表示，短線而言，金融市場或已局部消化加息前景的負面因素，但對滯脹的憂慮可
能仍會導致市場波動，欲博取股市反彈的投資者宜小心衡量自己的風險承受能力，環球股市估值
近幾個月雖已有所回落，但風險溢價仍未屆非常吸引水平。隨著衰退風險有升溫跡象，企業盈利
率有機會受壓，或限制股市中短線的反彈空間。
　　大新銀行提及，在股票組合中持有一些防守性較高的股票，或有助爭取跑?大市的回報。另
一方面，配置債券依然有助降低投資組合的波幅，投資者可選擇存續期較短、或浮息的優質債券
，以減低所持的債券利率風險，相信美匯中線仍受惠聯儲局收緊政策。聯儲局加息幅度較其他主
要央行大，可望繼續支持美匯走勢，預期美匯下半年或會在１００至１０８之間上落。（ｂｎ）

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