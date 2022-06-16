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16/06/2022 10:08

【美鷹加息】中銀香港：料７月底聯儲局仍加息半厘或四分三厘

　　《經濟通通訊社１６日專訊》聯儲局宣布加息四分三厘。中銀香港（０２３８８）個人數字
金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪表示，７月底議息會議應該仍會加息半厘或四分三厘
，今日利率期貨已經反映了對７月加息四分三厘的可能性。隨著經濟因加快加息而降溫，９月應
可下降至加息半厘，其後兩次議息會議分別加息四分一厘，預期今年底聯邦基金利率可達３﹒５
厘。假如較樂觀的情況出現，即疫情解封帶來的按月因素消退及經濟如預測般降溫，利率或可稍
低於３﹒５厘，符合最新利率點陣圖的中位數預期。
　　高耀豪指出，５月份美國居民消費價格指數（ＣＰＩ）中所有分項都仍然呈上升趨勢，除了
年率外，ＣＰＩ按月上升百分之一，這是自２００８年至今第二高的按月升幅，顯示通脹存在頗
高韌性。ＣＰＩ按年基數效應會紓緩通脹年率增長，但需要消化疫情解封帶來的短線需求，惟商
品價格將會對通脹帶來較持續的影響，所以預期美聯儲可能於７月進一步加息四分三厘先抗通脹

　　美匯指數方面，他認為，一般美元急升後都會於議息結果公布之後回軟，５月初加息後美元
便曾回軟了數星期，昨晚亦無例外，美匯指數衝高後回落。背景上加快加息將使市場擔心經濟衰
退下將會利好美元；而因為預期７月及９月將會持續加息半厘或以上，假設環境不變下，每次接
近美國公布通脹及議息，都有可能重新　推高美元，這模式應將持續一段時間。未來仍需觀察通
脹經濟等各種動態變化。（ａｃ）

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