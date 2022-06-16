【特區新班子】傳葉劉任行會召集人，李慧琼吳秋北有機「入局」

《經濟通通訊社１６日專訊》候任特首李家超的新班子逐步曝光，協助特首決策的行政會議

成員人選，亦漸有眉目。現任行政會議召集人陳智思已多次暗示不會留任，行會召集人人選亦成

為焦點所在。消息指，李家超已敲定，由新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀出任行會召集人，惟

葉劉昨日（１５日）接受《星島》訪問時拒絕評論。

葉劉是現任行會成員，曾出任保安局局長，離開政府後組織新民黨，又多次當選立法會議員

，甚至一直被視為特首人選之一，政治立場亦一向堅定清晰，多年來對內對外立場鮮明維護中央

對港政策，並且有力向外國傳媒講解香港的情況。據消息人士指，葉劉與紀律部隊淵源甚深，亦

與候任特首李家超關係良好，亦指她一向敢言，勇於表達立場，有助解說政府政策，但有時亦略

為「惹火」，相信她若出任行會召集人，亦要作出適當平衡。



＊李慧琼吳秋北大機會入局＊



消息指，現任民建聯行會代表張國鈞，加入政府出任律政司副司長後，他的行會席位多數會

由民建聯主席兼立法會議員李慧琼取代；代表工聯會的行會成員黃國健亦會引退，由工聯會會長

、立法會議員吳秋北接替。至於行會內另外四位立法會議員，包括經民聯林健鋒、自由黨張宇人

、鄉議局劉業強、立法會建制派「班長」廖長江，預料則會繼續留任。有民建聯中人表示，未有

收到李慧琼入局的通知，但相信機會很大。

此外，現任行會成員任志剛、查史美倫、李國章和湯家驊相信亦會留任。前金管局總裁任志

剛和港交所（００３８８）主席查史美倫，都熟悉國際金融巿場運作，可協助港府應對現時風高

浪急的國際金融巿場風險。



＊陳智思、羅范椒芬表示退意＊



不會留任的行會成員中，則包括召集人陳智思和羅范椒芬，兩人都曾公開表示退意。陳智思

一再表示，自己已經出任行會成員比較長的時間，覺得應該讓不同人參與，亦是時候讓新面孔令

巿民看到希望。政圈消息又指，行會內另一民建聯成員葉國謙，因已年屆七十，加上民建聯已有

代表，相信他亦會退下來。（ｈｙ）

