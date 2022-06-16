鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程涉合謀定價遭競委會入稟

《經濟通通訊社１６日專訊》律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程（０１９７７）和

信興集團涉嫌在提供空調工程時合謀定價、瓜分市場或圍標，被競委會入稟展開法律程序。

競委會表示，安樂和信興是空調工程供應商的競爭對手，他們涉嫌在２０１５至２０１９年

間違反《競爭條例》，競委會正向競爭事務審裁處申請向涉案公司和個人施加罰款，要求安樂和

信興推行有效的合規計劃，並要支付競委會的調查費用和訟費等。

案情指，在２０１５年１２月１４日至２０１９年１２月４日期間，安樂兩名高級工程師與

信興一名高級經理，在回應香港空調工程項目的報價或招標邀請時頻密溝通。在該等溝通中，他

們要求及同意提供掩護式標書（俗稱「豬仔標」）、分享本身投標意向的資料，及╱或披露意向

投標價或其他與投標有關的敏感商業資料，例如工程項目所需的完工日數。

競委會相信上述行為構成合謀定價、瓜分市場及╱或 圍標，屬嚴重反競爭行為。競委會認

為，安樂及信興持續從事違例行為超過四年，對它們所提供的各類空調工程服務，例如安裝中央

空調系統、更換喉管及製冷系統等組件，以及系統的日常保養等，構成潛在影響，涉及的工程銷

售總額約２０億元。（ｈｙ）

