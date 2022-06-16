【香港政情】黃柳權：一國兩制行得通、辦得到、得人心

《經濟通通訊社１６日專訊》港澳辦副主任黃柳權在一個有關「一國兩制」論壇以視像方式

致辭，他表示留意到有人對「一國兩制」似乎存在疑慮，但「一國兩制」在香港取得巨大成功，

２５年來的實踐足以證明「一國兩制」是「行得通、辦得到、得人心」，不僅是處理歷史遺留的

香港問題的最佳解決方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，堅持「一國兩制

」不僅是包括香港同胞在內的全國人民共同意願，而且符合外國投資者和世界各國利益。

黃柳權表示，香港已實現「由亂到治」的重大轉折，正處於「由治及興」的關鍵時期，中央

對候任行政長官李家超充分肯定和信任，相信新一屆特區政府一定會帶領香港社會各界共同建設

一個充滿活力、人人有幸福、高度開放、廣泛團結和社會安寧的香港。他說，以往打賭香港失敗

的人從沒有贏過，將來也不會贏。

黃柳權又提到，實施《港區國安法》和完善選舉制度，彌補了香港在維護國家安全、落實愛

國者治港方面的漏洞，鞏固了憲法和基本法的憲制秩序，不僅沒有損害或改變「一國兩制」，反

而有利維護捍衛「一國兩制」不變形、不走樣。「一國兩制」作為基本國策，已鄭重寫入憲法，

通過基本法予以制度化、法律化，並寫入了國家一系列重要文件，充分彰顯中央堅定不移、全面

準確貫徹落實「一國兩制」的決心和信心。（ｈｙ）

