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即市新聞

16/06/2022 15:45

【紓困措施】消費券ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ最高抽８８元回贈

　　《經濟通通訊社１６日專訊》ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ今日公布第二階段消費券優惠計
劃，即日起至８月６日期間，任何用戶進入ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ內的「政府消費券」頁
面，即可獲贈３０元加碼消費券及１次抽獎機會，人人有份。用戶成功選用ＷｅＣｈａｔ　
Ｐａｙ　ＨＫ登記２０２２年第二階段消費券後，可再獲贈４次抽獎機會。扭蛋抽獎１００％中
獎，最高可抽８８元ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ加碼消費券，亦有３至１０元不等的
ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ加碼消費券，以及１０元至５０元的商戶專屬電子現金券。

＊富融新用戶額外享５００元獎賞＊

　　ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ聯同富融銀行Ｆｕｓｉｏｎ　Ｂａｎｋ推出額外獎賞，選用
ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ登記第二階段消費券的用戶，推廣期內首次於ＷｅＣｈａｔ　
Ｐａｙ　ＨＫ綁定富融銀行個人賬戶可獲額外２００元加碼消費券，現已於ＷｅＣｈａｔ　
Ｐａｙ　ＨＫ成功綁定富融個人賬戶的用戶，則獲額外３０元加碼消費券，名額有限，先到先得

　　另外，富融全新開戶用戶可獲得２００　ＷｅＦｕｎ回贈，於ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ
成功綁定富融個人賬戶的用戶，平日使用ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ消費，不論是否使用消費
券都可以同時賺取消費金額８％的ＷｅＦｕｎ回贈。每位用戶於推廣期內可以賺取上限
１００ＷｅＦｕｎ回贈，連同新開戶回贈，合計送３００元。

＊攜手八大商場推出「消費祭四重賞」＊

　　ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ與新鴻基地產及信和集國旗下八大商場合作，推出「消費祭四
重賞」由２０２２年６月１８日至２０２２年７月１０日期間逢周未及公眾假期，ＷｅＣｈａｔ
　Ｐａｙ　ＨＫ於參與商場設置主題推廣位攤，包括觀塘ａｐｍ、西九龍奧海城、沙田新城市廣
場等。
　　即日起至２０２２年７月３１日期間，新用戶在ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ輸入指定商場
迎新碼，即賞價值５０元　商場指定商戶電子現金券，涵蓋時尚服飾、生活消閒、親子玩樂以及
零售美食等各類型商戶。（ｈｙ）

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