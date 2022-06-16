【紓困措施】消費券ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ最高抽８８元回贈

《經濟通通訊社１６日專訊》ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ今日公布第二階段消費券優惠計

劃，即日起至８月６日期間，任何用戶進入ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ內的「政府消費券」頁

面，即可獲贈３０元加碼消費券及１次抽獎機會，人人有份。用戶成功選用ＷｅＣｈａｔ

Ｐａｙ ＨＫ登記２０２２年第二階段消費券後，可再獲贈４次抽獎機會。扭蛋抽獎１００％中

獎，最高可抽８８元ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ加碼消費券，亦有３至１０元不等的

ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ加碼消費券，以及１０元至５０元的商戶專屬電子現金券。



＊富融新用戶額外享５００元獎賞＊



ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ聯同富融銀行Ｆｕｓｉｏｎ Ｂａｎｋ推出額外獎賞，選用

ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ登記第二階段消費券的用戶，推廣期內首次於ＷｅＣｈａｔ

Ｐａｙ ＨＫ綁定富融銀行個人賬戶可獲額外２００元加碼消費券，現已於ＷｅＣｈａｔ

Ｐａｙ ＨＫ成功綁定富融個人賬戶的用戶，則獲額外３０元加碼消費券，名額有限，先到先得

。

另外，富融全新開戶用戶可獲得２００ ＷｅＦｕｎ回贈，於ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ

成功綁定富融個人賬戶的用戶，平日使用ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ消費，不論是否使用消費

券都可以同時賺取消費金額８％的ＷｅＦｕｎ回贈。每位用戶於推廣期內可以賺取上限

１００ＷｅＦｕｎ回贈，連同新開戶回贈，合計送３００元。



＊攜手八大商場推出「消費祭四重賞」＊



ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ與新鴻基地產及信和集國旗下八大商場合作，推出「消費祭四

重賞」由２０２２年６月１８日至２０２２年７月１０日期間逢周未及公眾假期，ＷｅＣｈａｔ

Ｐａｙ ＨＫ於參與商場設置主題推廣位攤，包括觀塘ａｐｍ、西九龍奧海城、沙田新城市廣

場等。

即日起至２０２２年７月３１日期間，新用戶在ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ輸入指定商場

迎新碼，即賞價值５０元 商場指定商戶電子現金券，涵蓋時尚服飾、生活消閒、親子玩樂以及

零售美食等各類型商戶。（ｈｙ）

