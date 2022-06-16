  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/06/2022 16:42

【新冠肺炎】歐家榮：如確診者與家人共用洗手間，會安排到竹篙灣

　　《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，為防範新
變異病毒株，如確診者要與家人共用洗手間，個案會被安排到竹篙灣接受隔離。而呈報平台上，
有關洗手間的問題將被改為「家中可不可以安排確診人士專用洗手間」，如不可以，有關確診人
士會被安排隔離。
　　歐家榮強調，如提供虛假資料，中心不排除會作出執法行動。（ｈｙ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/06/2022
【油股受壓】油價下季難大升　持有油股盡快離場！
人氣文章財經熱話16/06/2022
【特區新班子】新班子名單曝光　陳國基升任政務司長　陳茂波連任
人氣文章FOCUS16/06/2022
【FOCUS】鮑公出「俗手」　遏通脹聽天由命
人氣文章財經熱話16/06/2022
雙語直播帶貨爆紅　教育股熱炒新東方在綫再飆六成累升六倍
人氣文章香港要聞16/06/2022
【美鷹加息】余偉文：不擔心大規模資金外流　陳茂波指港銀未需即時上調P
人氣文章專訪16/06/2022
【匯市專訪】鄭廣復：聯儲局異常大幅加息後　7月料恢復加息0.5厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金