【新冠肺炎】歐家榮：如確診者與家人共用洗手間，會安排到竹篙灣

《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，為防範新
變異病毒株，如確診者要與家人共用洗手間，個案會被安排到竹篙灣接受隔離。而呈報平台上，
有關洗手間的問題將被改為「家中可不可以安排確診人士專用洗手間」，如不可以，有關確診人
士會被安排隔離。
歐家榮強調，如提供虛假資料，中心不排除會作出執法行動。（ｈｙ）
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