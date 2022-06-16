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即市新聞

16/06/2022 16:46

《小傳日記》中外齊追教育股，鹹魚返生邊有得估？

　　《小傳日記》今日魚缸唔覺唔覺就愈跌愈多！今朝都仲高開成２００幾點，但係之後就愈嚟
愈差，轉跌之餘食完飯返嚟再插深啲，三點之後急跌多浸，最低見過２０６９７，跌成６１１點
，最後彈返啲啲，收報２０８４５。
　　跌市之下又有奇葩，呢幾日都係「前」教育佬嘅天下，事關呢堆教育佬已經華麗轉身變咗做
直播佬，之前都講過由新東方在綫（０１７９７）領頭改行做直播帶貨，之後「耕開有人爭」，
其他思考樂（０１７６９）、天立（０１７７３）都跟住轉型做直播網購。近幾日新東方在綫開
始發大嚟搞，整多條ｌｉｎｅ之餘仲注冊埋「東方甄選」呢個ｂｒａｎｄ。
　　新東方在綫已經連炒咗幾日，到今日為止連升９日，累計升咗成６﹒８３倍，幾日內已經收
復到去「雙減」出台之前個價。熱錢湧入教育佬，今日開始已經由新東方在綫滿瀉到去其他同行
；天立教育（０１７７３）升一倍有多，收報１﹒６２銀；思考樂升差唔多四成半，收報
１﹒１３銀；華夏視聽（０１９８１）升一成四，收報１﹒３銀；光正教育（０６０６８）升差
唔多五成，收報０﹒２９銀。
　　呢場翻炒教育佬都算係今年以來神奇一幕之一，中外齊齊爆買跌到谷底嘅教育佬！雖然升幅
係驚人咗啲，但係以咁嘅買法嚟講，未必完全係泡沫，因為呢次教育佬就完美示範受政策打壓完
之後，都可以有返身嘅一日，話唔定有一日連民企磚頭佬都有翻身一日呢，請請！

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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