《小傳日記》中外齊追教育股，鹹魚返生邊有得估？

《小傳日記》今日魚缸唔覺唔覺就愈跌愈多！今朝都仲高開成２００幾點，但係之後就愈嚟

愈差，轉跌之餘食完飯返嚟再插深啲，三點之後急跌多浸，最低見過２０６９７，跌成６１１點

，最後彈返啲啲，收報２０８４５。

跌市之下又有奇葩，呢幾日都係「前」教育佬嘅天下，事關呢堆教育佬已經華麗轉身變咗做

直播佬，之前都講過由新東方在綫（０１７９７）領頭改行做直播帶貨，之後「耕開有人爭」，

其他思考樂（０１７６９）、天立（０１７７３）都跟住轉型做直播網購。近幾日新東方在綫開

始發大嚟搞，整多條ｌｉｎｅ之餘仲注冊埋「東方甄選」呢個ｂｒａｎｄ。

新東方在綫已經連炒咗幾日，到今日為止連升９日，累計升咗成６﹒８３倍，幾日內已經收

復到去「雙減」出台之前個價。熱錢湧入教育佬，今日開始已經由新東方在綫滿瀉到去其他同行

；天立教育（０１７７３）升一倍有多，收報１﹒６２銀；思考樂升差唔多四成半，收報

１﹒１３銀；華夏視聽（０１９８１）升一成四，收報１﹒３銀；光正教育（０６０６８）升差

唔多五成，收報０﹒２９銀。

呢場翻炒教育佬都算係今年以來神奇一幕之一，中外齊齊爆買跌到谷底嘅教育佬！雖然升幅

係驚人咗啲，但係以咁嘅買法嚟講，未必完全係泡沫，因為呢次教育佬就完美示範受政策打壓完

之後，都可以有返身嘅一日，話唔定有一日連民企磚頭佬都有翻身一日呢，請請！



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