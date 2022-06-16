【新冠肺炎】歐家榮：要求院舍每天進行快測，冀加強院友接種率

《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，現在社區
出現個案數字明顯上升，院舍員工在社區生活有受感染的風險，或將病毒傳給院友。院舍出現爆
發風險逐步增加，故當局要求院舍每天進行快測，當有新個案時可盡快發現，亦希望加強院舍院
友接種率，減低院舍出現嚴重、死亡個案。（ｈｙ）
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