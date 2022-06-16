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16/06/2022 19:18

【新冠肺炎】同住家人快測陽性，立法會議員陳仲尼自我隔離７日

　　《經濟通通訊社１６日專訊》立法會議員陳仲尼於社交網站表示，今日下午得悉有同住的家
人新冠快測呈初步陽性，因此他本人被界定為密切接觸者。
　　陳仲尼指，自己自行快速測試均為陰性，身體沒有任何徵狀或不適，但為保障公共衛生，會
按照政府指引自我隔離７天。他稱自己未來一星期將未能出席公開活動，但強調會繼續家中處理
立法會的工作。（ｂｉ）

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