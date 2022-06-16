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即市新聞

16/06/2022 09:04

《真知灼見－溫灼培》聯儲局大幅加息能不衝擊市場嗎？

　　《真知灼見》於今晨（１６日）議息會，聯儲局宣布加息７５基點，把聯邦儲備基金息率推
上１﹒５％－１﹒７５％的範圍。在會後的聲明中，聯儲局主席鮑威爾強調，該局不是在製造衰
退，不是要製造失業。相反是為要把通脹盡快壓回２％水平，並與此同時保持強勁的就業市場。
不過卻指出現在該局仍面對著不少不穩定因素，如俄烏局勢變化所可能影響其達至此目標。對於
經濟前景預測，聯儲局估計今年全年經濟增長將只有１﹒７％，而到年底失業率將有機會攀上
３﹒７％，並到２０２４年有機會重上４﹒１％。雖然沒有委員估計美國經濟會陷入衰退，但就
估計到２０２３年美國經濟將接近零增長。對於息率預期上，聯儲局估到今年底息率將重上
３﹒４％水平，並於２０２３年攀上３﹒８％。這相較３月當時估計，到今年底息率只重上
１﹒９％明顯有別。正因聯儲局對息率有著上述估計，現市場預期於７月議息會聯儲局將很大機
會再加息７５基點，並於９月議息會加息半厘。
　
　　對於聯儲局自１９９４年以來最大的加息幅度７５基點，從美國股市及債市的即時反應顯示
出，市場認為聯儲局終於認真面對通脹，使美國通脹有望回落帶來期盼，解釋美股升債息跌的原
因。但問題是往後的急促加息美國經濟真能承受嗎？而大幅加了息後美國的通脹又真能回落嗎？
這還有待觀察。正如鮑威爾所指，其面前仍要面對不少不穩定因素，如俄烏局勢等。而事實上，
現時美國的通脹，很大程度上不是需求帶動，而是供應帶動，如高油價及高糧食價格等，加息未
必能有效壓抑到通脹。眾所周知，俄羅斯加上烏克蘭就佔去全球總小麥出口量的２４％，葵花籽
油５７％及玉米１４％。加上俄羅斯亦是最大產油國之一。如俄烏局勢一直維持，糧價及能源價
格能跌嗎？而如果聯儲局大幅加了息後，日後美國的通脹未見回落，可想像屆時市場將會恐慌。
再者，最新數字顯示，美國５月零售銷售按月已見下跌０﹒３％。而加息後料美國３０年平均定
息按揭息率也將由上周５﹒６５％逐步走高，料這對美國樓市也會帶來壓力。而據《路透社》報
道，自疫情後，美國平均樓價至今的累積升幅已有３８％。
　
　　最後提提大家，今天本港時間７：００，將到英倫銀行議息。按利率期貨市場價格變化顯示
，加息２５基點是市場共識，而加息半厘機率現攀至六成。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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