《宏觀有法－艾西亞》中國銀行業能夠渡過房地產風暴嗎？

《宏觀有法》儘管中國銀行業２０２２年第一季度貸款核銷和撥備減少，一定程度上有助於

抵禦盈利能力下降，但並不能保證這一趨勢可以一直持續下去。一個至關重要的問題是，銀行的

資產質素是否會受到影響？

從２０１９年至２０２１年，中國銀行業整體的不良貸款率（ＮＰＬ）從１﹒８４％下降到

１﹒７３％，但其中房地產不良貸款率從０﹒７％攀升至２﹒３％。這表明銀行整體資產質素有

所改善，但房地產行業的信用風險正在上升。從債券市場來看，房地產債券的償還壓力也相對較

高，再次反映出開發商 尤其是民營開發商 是信貸風險的核心。

在監管壓力和避險情緒的影響下，銀行對開發商的企業貸款增速已經放緩。不過，２０１９

年至２０２１年，房地產在企業貸款中所占的比例從１１﹒８％僅下降至１１﹒３％。如果房地

產貸款減少的空間有限，那麼它仍將是影響中國銀行業資產質素的一個決定性因素。房地產貸款

主要受到家庭需求和開發商資金的影響。

此外，房地產市場還可能受到疫情和封控的影響。目前，監管雖然有所放寬，但房地產銷售

和按揭貸款增速尚未看到明顯的反彈跡象。當然，政策調節（５年期ＬＰＲ下調１５個基點）的

影響需要一段時間才會顯現出來。資金方面，預售大幅下滑對於開發商來說仍是一個挑戰。此外

，開發商建樓需要土地，正所謂「巧婦難為無米之炊」，但２０２２年迄今，國有企業購買土地

的份額從２０１９年之前的４０％快速增加到７４％。這意味著民營企業高槓桿、快速周轉的商

業模式已經難以為繼。

儘管監管有所放寬，但開發商、投資者和家庭對於政策的看法 即當前的監管變化只是短期

的，還是會延續下去－也會影響市場表現。就目前而言，房地產投資的回升有限。投資者仍然對

市場上４０％左右的開發商持負面情緒。２０２２年第一季度，僅有１７﹒９％的家庭考慮在接

下來的三個月內購房，較疫情前２０１９年的２０﹒７％為低。

總體而言，銀行應該有能力吸收房地產相關的資產惡化帶來的影響，因為其僅占總資產的

４﹒５％，但問題在於成本幾何。房地產的整體信貸風險正在上升，開發商之間的信用兩極分化

也在加劇。不過，銀行的不良貸款率與房地產的變化趨勢目前並無直接聯繫，這表明不同銀行之

間的潛在損失也不相同，取決於各自的風險狀況。我們預計政府會推出措施幫助開發商整合和重

組，同樣可以肯定的是，銀行業也會承擔這一重任並對其盈利能力繼續產生影響。

《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》



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