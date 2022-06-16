《投資原理－陳榮達》高通脹環境下發掘中港股市投資機遇

《投資原理》多個西方國家陷入通脹危機，市場預期美國聯儲局年內會加快加息步伐，推動

美債孳息持續攀升，從而限制了環球股市的升勢。雖然市況波動，但中港股市現時估值吸引，中

國政府又積極實施寬鬆政策，此消彼長下兩地股市或可成為環球資金的避風港，其中防守力強的

高息股更值得投資者留意。

美國上周公布的５月份通脹按年急升８﹒６％再創４０年以來新高，市場聯儲局年內的加息

步伐會更進取。聯儲局在本周三（１５日）的議息會議上一如預期加息０﹒７５厘，隨後主席鮑

威爾指出，料加息０﹒７５厘不會成為常態。雖然其言論偏向鴿派，但目前仍未出現令通脹回落

的要素，聯儲局短期內恐無法控制通脹，甚至不可能避免陷入滯脹。



＊中國通脹可控有更多空間實施寬鬆＊



雖然歐美通脹屢屢創下新高，但中國以至亞洲其他地區的通脹仍遠低於西方國家，亞洲大部

分央行在調高利率上較歐美國家更有耐性。為實現今年經濟增長５﹒５％的目標，中國政府正加

碼政策刺激經濟，除降準減息外，亦提出六大面向３３項措施的穩經濟一籃子措施，涵蓋金融、

財政、消費、基建等領域，成為一個將會在貨幣及財政政策方面都實施寬鬆的國家。

事實上，中國５月份通脹僅按年升２﹒１％，有相當大的空間實施更多貨幣寬鬆政策，從而

吸引更多資金重新流入中港股市。目前ＭＳＣＩ中國指數市盈率約１０﹒７倍，恒生指數市盈率

只有７﹒８５倍，兩者分別低於過去十年平均值的１２﹒７８及１０﹒５８倍，在經濟復甦憧憬

下，估值或有向上修正的機會。板塊方面，鑑於加息的大環境下，增長股對息口變動比較敏感，

投資者可考慮價值型及其他抗通脹及獲政策支持的板塊。



＊基建電訊板塊息率高可提升防守力＊



中國政府今年內已多次強調要全面加強基建投資，在擴張性財政政策支持下，國內疫情又逐

漸受控，各省份的多個基建項目開始上馬，西南地區的總投資額達到數千億元人民幣。據內地媒

體２１世紀經濟報道，本周（１３至１７日）地方債發行規模達６１６７億元人民幣，為歷史上

第二高，為基建行業提供增長動力。另外，由於內地處於息口向下的環境，亦有助基建行業降低

資金成本。

隨著國內互聯網經濟的迅速發展，數據中心、５Ｇ基站等新基建項目亦成為國內經濟的增長

動力。進入５Ｇ時代，雲計算、物聯網、自動駕駛等新興技術相繼湧現，為電訊商帶來擴闊雲業

務的機遇，收入來源進一步擴充下，估值有望得到提升。另外，５Ｇ網絡帶動數據需求正顯著上

升，有助提振公司的數據收入不斷提升。事實上，５Ｇ網絡已大致覆蓋國內所有城市，電訊商不

再需要投入大量資本興建基站，相信已開始進入５Ｇ收成期，反映其盈利透明度相當高。

值得留意的是，基建股份普遍均有４厘以上，部分電訊股份更有６厘以上，在政策推動下兩

個行業同時具有穩增長的概念，股息收益亦比較好，即使市況相對波動，亦有助增加投資組合的

防守力。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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