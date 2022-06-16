【聚焦人幣】人幣中間價升４１９點止步五連貶，報６﹒７０９９

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０９９，
較上個交易日升４１９點子，終結連續五日下跌，上個交易日報６﹒７５１８。
美國聯儲局於本港時間今日凌晨公布加息７５個基點，將基準利率上調至１﹒５％至
１﹒７５％區間，預計年底達到３﹒４％。是自１９９４年以來最激進加息幅度，決議出爐後美
元兌主要貨幣走軟，美匯指數跌穿１０５。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７０９９ －４１９﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０１４２ －２８８﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒００２１ ＋８８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５４９ －５２﹒５０
１英鎊╱人民幣 ８﹒１６５９ ＋５７４﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７０１２ ＋４９５﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２１５４ ＋１１５﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８３７４ －８３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒７４３６ －６４﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２０７８ －５５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７９ ＋３１﹒５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒５２８１ －７８０﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３５１４ －２３７﹒００
１人民幣╱韓元 １９１﹒１３００ ＋６﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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