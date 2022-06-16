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16/06/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價升４１９點止步五連貶，報６﹒７０９９

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０９９，
較上個交易日升４１９點子，終結連續五日下跌，上個交易日報６﹒７５１８。
　　美國聯儲局於本港時間今日凌晨公布加息７５個基點，將基準利率上調至１﹒５％至
１﹒７５％區間，預計年底達到３﹒４％。是自１９９４年以來最激進加息幅度，決議出爐後美
元兌主要貨幣走軟，美匯指數跌穿１０５。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７０９９　－４１９﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０１４２　－２８８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒００２１　　＋８８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５４９　　－５２﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１６５９　＋５７４﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７０１２　＋４９５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２１５４　＋１１５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８３７４　　－８３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７４３６　　－６４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２０７８　　－５５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５７９　　＋３１﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒５２８１　－７８０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３５１４　－２３７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９１﹒１３００　　　＋６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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