《鍾之日記》美息狂加，魚缸失色

《鍾之日記》６月１６日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國聯儲局議息後宣布加息０﹒７５厘，幅度是自１９９４年或２８年來最大。主席鮑威爾

主會後在記者會為聯儲局激進加息的預期降溫，稱下次會議加息５０點子或７５點子均有可能，

惟加息０﹒７５厘的行動不會成為常態。

美加息後，香港金管局跟隨其步伐，將基本利率上調７５個基點至２厘，為今年第三次上調

基本利率。金管局總裁余偉文指，聯儲局大幅加息符合市場預期，連同前兩次加息，美國聯儲局

累計已加息１﹒５厘，在港美息差拉闊下，市場有誘因沽出港元、買入美元以進行套息交易，從

而導致港元偏弱，此乃屬正常情況。他不擔心會有大規模資金外流。

本港銀行未有跟隨美加息。匯豐（００００５）宣布最優惠利率（Ｐ）維持不變，保留在５

厘水平。同系恒生（０００１１）港元最優惠年利率亦維持於５厘。渣打銀行（０２８８８）將

最優惠貸款利率維持不變於５﹒２５厘，港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

機構普遍預期，美聯儲未來會繼續進取加息。摩根資產預期７月會議似乎可能會再次加息

７５個基點，１２月會議則放緩至２５個基點。而經濟衰退的風險不能忽視，尤其是在聯儲局重

申其將通脹率降至２％目標的承諾，這意味聯儲局可能願意犧牲經濟來實現這一目標。巴克萊指

，雖然點陣圖顯示聯儲局年底前會維持進取加息步伐，但相信若當局看到通脹有所回落，１１月

、１２月及明年２月的加息幅度料會降至２５點子，而整個加息周期料於明年初完結。



＊恒指失兩萬一，Ａ場失三千三＊



議息結束後，市場解讀為決心遏通脹，隔晚美股反彈似是為連日下跌而稍作喘息，香江魚缸

高開２０７點，其後走勢反覆向下，午後美股期貨急跌，恒指一度倒插逾６００點，失守兩萬一

，全日收報２０８４５點，跌４６２點或２﹒１７％；國指收７２５９，挫１９３點或２﹒６％

；科技股指數全日收造４５４７，急跌１５６點或３﹒３３％。大市成交額１５８４﹒８６億元

。

滬深股市今早輕微高後０﹒０４％後波動不大，惟滬綜指午後轉跌，盤中煤炭、券商股沽壓

加大，最終全日收跌０﹒６１％，報３２８５﹒３８點，三千三關再失；深綜指則升０﹒３７％

，報２１０６﹒７５點。

兩市全日成交１０８０８億元人民幣，連續第五個交易日破萬億。外資連續三日淨流入，資

金循陸股通淨流入規模４４﹒５２億元人民幣。



＊新東方在綫累漲７倍，粉絲暴漲有賴網紅主播＊



魚缸失色，不過新東方在綫（０１７９７）就表現出色，旗下「東方甄選」直播間只用了短

短一周時間，粉絲數量從百萬變到千萬。６月９日，東方甄選的粉絲才剛突破１００萬，在今天

下午２時多，粉絲總量已突破千萬大關，這一增速遠快於此前券商預測的兩周粉絲破千萬的速度

。粉絲暴漲的背後，要歸功於一位功臣，正是負責出鏡、人稱「中關村周杰倫」的東方甄選主播

董宇輝，董宇輝原來已經成為全中國最紅的網紅之一，更成為了新東方的最新Ｉｃｏｎ。

內地券商認為，近月明星主播頻頻缺位，正值「主播」真空期，而以東方甄選為代表的「新

銳強勢補位」、「破局收割」，而這些新主播精通英語，觀眾能夠邊聽邊學習，有益於國人。

新東方在綫吸金力極強，股價連升９日漲幅達６﹒８倍，今日收升近７３％，報２８﹒６元

，創下逾一年半新高。

其他教育股受鼓舞，天立教育（０１７７３）飆近１﹒１倍，思考樂（０１７６９）抽升

４４﹒９％，東方教育（００６６７）漲１１﹒１％，希望教育（０１７６５）升６﹒７％，宇

華教育（０６１６９）彈１﹒４％。



＊韓正要建立電煤調控機制，煤炭股急吐＊



煤炭股顯著回吐，兗礦能源（０１１７１）瀉７﹒８％，易大宗（０１７３３）、神華

（０１０８８）、伊泰煤炭（０３９４８）插近５％，蒙焦煤企（００９７５）跌４％，兗煤澳

大利亞（０３６６８）跌３﹒１％，南戈壁（０１８７８）跌０﹒７％。

國務院副總理韓正近日召開迎峰度夏能源保供工作電視電話會議，他表示，要積極應對當前

能源供應的突出矛盾，充分發揮煤炭的兜底保障作用，確保今年用電安全。要抓住「保量」和「

穩價」兩個關鍵，多措並舉建立電煤調控機制，構建有效抵御外部影響的「防火牆」，扎實做好

迎峰度夏能源保供工作。

同時，有關省區特別是重點產煤省區要積極挖掘增產潛力，確保完成電煤保供任務。要強化

煤炭中長期合同履約監管，建立有效的監督檢查問責機制，落實好企業主體責任，確保電煤中長

期合同價格執行到位。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

