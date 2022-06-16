《財金樂道－陳樂怡》恒指主要支持兩萬點，穩增長預期續利Ａ股

《財金樂道》美國５月ＣＰＩ超預期，打破近期投資者對美國通脹短期見頂的憧憬。市傳美

聯儲將會不惜犧牲短期就業表現，也要大幅加息抗通脹。市場於過去幾天對於６月加息預期急劇

變化

，美國十年期債息突破２０１８年高位，直撲３﹒５厘，拖累美股墮進熊市區。投資者短期聚焦

主要央行緊縮節奏，恒指主要支持２００００點。



＊居民購房信心未見明顯扭轉＊



至於內地經濟方面，在疫情緩和下，內地５月信貸數據已有明顯改善，並優於市場預期。新

增社會融資由４月的９１００億元人民幣，大幅增加至２﹒７９萬億元人民幣。然而，結構上仍

然未如理想，側重於政府債券、企業短期融資以及票據融資。居民短貸自去年１１月以來首次多

增，或與疫情好轉後，主要城市有序復工復產，重啟消費經營活動有關。但企業及居民中長期貸

款仍然明顯低於去年同期水平，反映企業展望保守，而購房需求維持低迷，居民購房信心未見明

顯扭轉。

整體而言，５月信貸、貿易數據逐步改善，但仍需要政策支持，其次內地通脹壓力不大，故

此加強市場對於穩增長寬信用的預期，利好Ａ股表現。Ａ股成交轉旺，截至６月１４日，連續三

個交易日成交破萬億元。上證挑戰３３００點，預計受惠於穩增長政策支持，將可維持震盪向上

格局，上望３３８０點水平。後續觀乎防疫解封的實際情況能否支撐６、７月經濟復甦加快，從

而令市場重估企業盈利。



＊關注神華、協鑫、新特能源＊



港股板塊方面，內地放寬防疫限制，經濟活動復常，加上即將步入夏天高溫季節，用電需求

大增，煤炭價格易升難跌。中線而言，碳中和背景下，企業投資意願不高，煤炭產能加快退出市

場。與此同時，進口增量有限，預計未來幾年煤炭供應維持偏緊，支持價格企於高位，利好煤炭

企業利潤，建議關注高派息的中國神華（０１０８８）。

國家能源局５月底公布，預計全年光伏發電新增併網１０８ＧＷ，有望實現較上年實際併網

容量增長９５﹒９％，反映市場高速增長，支持硅料價格上漲。另一邊廂，由於市場關注光伏玻

璃供應今年下半年有機會重新加快釋放，將會面臨價格壓力。相反上游今年內新增產能有限，市

場估計２０２３年才會集中釋放，短期維持供不應求，協鑫科技（０３８００）、新特能源

（０１７９９）可候調整吸納。

（信達國際研究部助理經理 陳樂怡）



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