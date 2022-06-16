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16/06/2022 08:38

【國務會議】李克強：激發民間投資活力，加力支持紓困和穩崗

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國務院總理李克強昨日（１５日）主持召開國務院常務會議，
部署支持民間投資和推進一舉多得項目的措施，更好擴大有效投資、帶動消費和就業；確定階段
性緩繳中小微企業職工醫保單位繳費，加力支持紓困和穩崗；決定開展涉企違規收費專項整治，
部署緩繳行政事業性收費。

＊鼓勵金融機構採用續貸、展期等支持民間投資＊

　　會議指出，擴大有效投資，就是要用市場辦法、改革舉措激發民間投資活力。一要在「十四
五」規劃１０２項重大工程和國家明確的重點建設領域，選擇一批示範項目吸引民間資本參與。
二要提高民間投資手續辦理效率，將大項目納入地方重點項目庫並加強用地等保障。支持平台經
濟健康發展，支持民間資本發展創業投資。三要鼓勵金融機構採用續貸、展期等支持民間投資。
抓緊推出面向民間投資的不動產投資信托基金項目。鼓勵民營企業市場化債轉股。　　　　　會
議強調，地下綜合管廊工程投資潛力大、帶動能力強，是一舉多得的代表性項目。要結合已部署
的城市老舊管網改造，推進地下綜合管廊建設，吸引社會資本參與。引導金融機構發放長期貸款


＊中小微企緩繳３個月醫保單位繳費，涉１５００億＊

　　會議又指出，為進一步助企紓困和穩崗，在符合條件的地區，允許中小微企業緩繳３個月的
職工醫保單位繳費，規模約１５００億元人民幣。政策實施要直達市場主體，免申即享。
　　另外，會議決定，開展涉企違規收費專項整治，把交通物流、水電氣暖、金融、地方財經、
行業協會商會和中介機構等領域作為重點。各地各部門要在７－９月進行自查自糾，重點整治降
費政策落實不到位、借疫情防控名義違規收費、收取明令取消的費用、強制捆綁搭售、亂檢查亂
罰款等問題。同時，各部門要系統梳理本領域涉及企業、個體工商戶的行政事業性收費和保證金
，原則上緩繳一個季度，不收滯納金。（ｌｃ）

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