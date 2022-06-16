《思前想後－郭思治》受累美股連番急跌，港股能否回升看資金態度

《思前想後》美國通脹持續高企，市場擔心聯儲局為盡快壓低通脹會大幅上調利息，事件令

市場之避險情緒再大幅高漲，由於沽壓一面倒而來，故整個美股卒再出現直插式急跌，道指自６

月７日收市３３１８０點開始下跌至１３日低位３０３７３點止計，在短短４個交易日內，累積

跌幅已達２８０７點；至於納指，自６月７日收市１２１７５點開始之下跌，至１３日低位

１０７７５點止計，在短短４個交易日內，亦已跌達１４００點。單從技術上看，道指已創自今

年１月５日歷史高位３６９５２點開始下跌以來之新低，即是說，浪低於浪之形態已漸現；至於

納指，同樣已創自去年１１月２２日歷史高位１６２７２點開始下跌以來之新低，論形態，同樣

已呈浪低於浪之弱態。



＊恒指曾跌穿多條平均線，仍有一上升裂口待補＊



受美股周來連番急跌所累，港股當不能獨善其身，由於買盤審慎，加上沽壓又不斷湧現，故

整個大市卒急轉直下，恒指自９日高位２２１４５點開始之回落，首先於本周一（１３日）跌穿

１０天線（現約在２１４８０點左近），繼而再於本周二（１４日）早市再跌穿２０天線（現約

在２０９７９點左近）及５０天線（現約在２０９４６點左近），至此，整個大市技術上已再度

重陷反覆欲試底之弱態中。另外，由於周二（１４日）早市恒指已低見２０７１７點，即已跌穿

２日之低位２０８８４點、故本月大市之形態現已扭轉成先高而後低，恒指暫是由９日之高位

２２１４２點跌至１４日之低位２０７１７點，即本月大市之波幅已稍擴闊至１４２５點，由於

一個月之高低位是不該同時出現於４個交易日之內，加上１４２５點之波幅亦該不能滿足月內之

所需，故在本月餘下之交易日，理論上該有更大之波幅點出現，惟以目前之市況看，技術上似暫

屬試低位之機會較大。

目前大市已回補５月３０日所遺留下之小型上升裂口，介乎２０７７９點至２０８８５點，

但仍有一個上升裂口是５月２７日所遺留下，介乎２０２７２點至２０４９４點，闊２２２點，

此上升裂口一直懸空待補，至於大市會否伺機再回補此上升裂口，似乎仍需視乎外圍股市之走勢

而定。從技術上看，港股走勢雖已明顯轉弱，但市內卻未見有太不理性之拋售，只是在外圍股市

持續受壓下，資金之入市意欲明顯偏保守，但只要買盤態度轉勇，大市之跌幅該可漸見喘定之餘

，技術上更可望在下旬時分再逐步回升。



＊穩企５０天及２０天線不算太差，或可重越１０天線＊



值得留意的是，大市雖已明顯轉弱，惟由於恒指仍能穩企於５０天線（２０９４６點）及

２０天線（２０９７９點）之上，論情況該不算太差，只要買盤稍作主動，恒指該可候機再重越

１０天線（２１４８０點），至於本月大市能否像５月份一樣在月底時明顯抽升，則需視乎資金

之入市態度而定。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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