【聚焦數據】內地首五月財政收入降１０﹒１％，支出增５﹒９％

《經濟通通訊社１６日專訊》國家財政部公布，今年首五月累計全國一般公共預算收入

８６７３９億元（人民幣．下同），扣除留抵退稅因素後增長２﹒９％，按自然口徑計算下降

１０﹒１％。

中央一般公共預算收入４０５３４億元，扣除留抵退稅因素後增長２﹒３％，按自然口徑計

算下降１１﹒４％；地方一般公共預算本級收入４６２０５億元，扣除留抵退稅因素後增長

３﹒４％，按自然口徑計算下降８﹒９％。

財政支出方面，累計首五月全國一般公共預算支出９９０５９億元，比上年同期增長

５﹒９％。其中，中央一般公共預算本級支出１２２９１億元，比上年同期增長５﹒４％；地方

一般公共預算支出８６７６８億元，比上年同期增長６％。



＊全國稅收按自然口徑計算降１３﹒６％，證券交易印花稅同比增１５％＊



期內，全國稅收收入７２４５９億元，扣除留抵退稅因素後增長１﹒４％，按自然口徑計算

下降１３﹒６％；非稅收入１４２８０億元，比上年同期增長１３﹒１％。

分稅種看，受工業增加值、服務業生產指數等相關經濟指標增速放緩，以及製造業中小微企

業緩稅政策延續實施等因素影響，國內增值稅１６５８６億元，在扣除留抵退稅因素後下降

０﹒６％，按自然口徑計算下降４３﹒４％。而企業所得稅在煤炭、原油等行業利潤增長的帶動

下錄２３１８８億元，增長４％。個人所得稅６５５９億元，比上年同期增長８﹒３％。

印花稅２１６５億元，比上年同期增長１３﹒７％。其中，證券交易印花稅１４１３億元，

比上年同期增長１５％。

土地和房地產相關稅收中，契稅２３４１億元，比上年同期下降２８﹒１％；土地增值稅

３０５３億元，比上年同期下降９﹒４％；房產稅１６１９億元，比上年同期增長１６％；耕地

佔用稅５９５億元，比上年同期增長３９％；城鎮土地使用稅１０００億元，比上年同期增長

１１﹒７％。（ｄｗ）

