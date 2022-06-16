《輪證高清－孫明哲》不同條款騰訊認購證，配合不同策略的投資者

《輪證高清》科技股龍頭騰訊（００７００）一向都是受歡迎的相關資產，即使在近日市況

波動的情況下，仍有一眾投資者注意，資金仍然持續流入，上周五（１０日）至本周三（１５日

）連續４日資金流入騰訊好倉，合共約６２００萬元，而流入認購證的資金有不同類型的投資者

，他們利用不同條款的產品，配合他們不同的投資策略。

。 騰訊認購證的選擇眾多，投資者利用不同條款作不同部署，一些短線投資者希望利用高槓桿

產品，捕捉正股短線走勢，這類投資者持倉時間短，較不太怕引伸波幅變化，所以會利用價外證

以換取更高槓桿，但持倉期間要特別注意市況變化，隨時作出應變，可留意價外高槓桿購

１４６１２，是行使價４６０元以下、２個月期以上產品最高槓桿。計劃持貨數天至一周的投資

者，會希望產品價格較跟隨正股變化，所以宜選擇對沖值較高，引伸波幅敏感度較低的產品，因

此可留意中年期、輕微價外證，可考慮騰訊購１２８４４，是行使價４２５元以下、３個月期以

上、低街貨證中最高槓桿。

以上兩款產都是１００兌１、中年期產品，都適合短線投資者部署，但其實亦有投資者利用

窩輪作中線部署。當然，窩輪有時間值損耗，持有愈久，成本就會愈高，而且期間極可能遇到引

伸波幅變化，因此在選擇產品時要特別針對這點。長年期產品的時間值損耗及引伸波幅變化較低

，適合作中長線部署。長期證面值會較高，所以可利用換股比率較高的產品，市場上有換股比率

約５００兌１的長年期、貼價至輕微價外騰訊認購證，面值於６至７仙左右，可用較低的入場成

本參與正股變化，槓桿有逾５倍。投資者就可以原本計劃投入正股的部分資金，利用這類長期證

作部署，當中可留意騰訊１７３２７，明年初到期，是低街貨的選擇。

不同條款的騰訊認購證：



＊騰訊購１４６１２，行使價４５９﹒０８元，２０２２年９月１３日到期，實際槓桿９﹒９倍

，１００兌１，高槓桿

＊騰訊購１２８４４，行使價４２０元，２０２２年９月２２日到期，實際槓桿７﹒９倍，

１００兌１，貼價

＊騰訊購１７３２７，行使價４２７﹒１８元，２０２３年１月９日到期，實際槓桿５﹒４倍，

５００兌１，長年期



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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