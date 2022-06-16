  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/06/2022 09:24

《輪證高清－孫明哲》不同條款騰訊認購證，配合不同策略的投資者

　　《輪證高清》科技股龍頭騰訊（００７００）一向都是受歡迎的相關資產，即使在近日市況
波動的情況下，仍有一眾投資者注意，資金仍然持續流入，上周五（１０日）至本周三（１５日
）連續４日資金流入騰訊好倉，合共約６２００萬元，而流入認購證的資金有不同類型的投資者
，他們利用不同條款的產品，配合他們不同的投資策略。
。　騰訊認購證的選擇眾多，投資者利用不同條款作不同部署，一些短線投資者希望利用高槓桿
產品，捕捉正股短線走勢，這類投資者持倉時間短，較不太怕引伸波幅變化，所以會利用價外證
以換取更高槓桿，但持倉期間要特別注意市況變化，隨時作出應變，可留意價外高槓桿購
１４６１２，是行使價４６０元以下、２個月期以上產品最高槓桿。計劃持貨數天至一周的投資
者，會希望產品價格較跟隨正股變化，所以宜選擇對沖值較高，引伸波幅敏感度較低的產品，因
此可留意中年期、輕微價外證，可考慮騰訊購１２８４４，是行使價４２５元以下、３個月期以
上、低街貨證中最高槓桿。
　　以上兩款產都是１００兌１、中年期產品，都適合短線投資者部署，但其實亦有投資者利用
窩輪作中線部署。當然，窩輪有時間值損耗，持有愈久，成本就會愈高，而且期間極可能遇到引
伸波幅變化，因此在選擇產品時要特別針對這點。長年期產品的時間值損耗及引伸波幅變化較低
，適合作中長線部署。長期證面值會較高，所以可利用換股比率較高的產品，市場上有換股比率
約５００兌１的長年期、貼價至輕微價外騰訊認購證，面值於６至７仙左右，可用較低的入場成
本參與正股變化，槓桿有逾５倍。投資者就可以原本計劃投入正股的部分資金，利用這類長期證
作部署，當中可留意騰訊１７３２７，明年初到期，是低街貨的選擇。
　　不同條款的騰訊認購證：

＊騰訊購１４６１２，行使價４５９﹒０８元，２０２２年９月１３日到期，實際槓桿９﹒９倍
，１００兌１，高槓桿
＊騰訊購１２８４４，行使價４２０元，２０２２年９月２２日到期，實際槓桿７﹒９倍，
１００兌１，貼價
＊騰訊購１７３２７，行使價４２７﹒１８元，２０２３年１月９日到期，實際槓桿５﹒４倍，
５００兌１，長年期
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/06/2022
【虛幣世界】聯儲加息四分三厘，美股反彈幣市上揚
人氣文章中國故事15/06/2022
《神州經脈》經濟數據略改善　滬綜指守三千三　成交見半年高
人氣文章財經熱話15/06/2022
大家樂盈利大幅倒退　餐飲消費板塊恐續受困疫情反彈通關無期
人氣文章市場動向15/06/2022
疫後復「商」秘笈　中銀香港全方位支援中小企拓展業務
人氣文章財經熱話15/06/2022
【美國加息】聯儲局加息步伐點影響美股？
人氣文章財經熱話15/06/2022
數據勝預期內險股炒落後　摩通來祝福　平保有睇頭！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金