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16/06/2022 09:34

【聚焦人幣】財政部赴港發今年首期７５億元國債，各期限均獲超購

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家財政部１５日在香港成功發行２０２２年首期７５億元（
人民幣．下同）國債。據《央視》報道，２年期２５億元國債的認購倍數為４﹒０４倍，發行利
率２﹒４４％；３年期２５億元，認購倍數４﹒６４倍，發行利率２﹒５５％；５年期２５億元
，認購倍數５﹒０９倍，發行利率２﹒７５％。
　　根據發行安排，２０２２年第二期人民幣國債５０億元將於８月在香港發行。（ｗｌ）

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