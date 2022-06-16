【聚焦人幣】財政部赴港發今年首期７５億元國債，各期限均獲超購

《經濟通通訊社１６日專訊》國家財政部１５日在香港成功發行２０２２年首期７５億元（
人民幣．下同）國債。據《央視》報道，２年期２５億元國債的認購倍數為４﹒０４倍，發行利
率２﹒４４％；３年期２５億元，認購倍數４﹒６４倍，發行利率２﹒５５％；５年期２５億元
，認購倍數５﹒０９倍，發行利率２﹒７５％。
根據發行安排，２０２２年第二期人民幣國債５０億元將於８月在香港發行。（ｗｌ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話16/06/2022
【虛幣世界】聯儲加息四分三厘，美股反彈幣市上揚
|中國故事15/06/2022
《神州經脈》經濟數據略改善 滬綜指守三千三 成交見半年高
|財經熱話15/06/2022
大家樂盈利大幅倒退 餐飲消費板塊恐續受困疫情反彈通關無期
|市場動向15/06/2022
疫後復「商」秘笈 中銀香港全方位支援中小企拓展業務
|財經熱話15/06/2022
【美國加息】聯儲局加息步伐點影響美股？
|財經熱話15/06/2022
數據勝預期內險股炒落後 摩通來祝福 平保有睇頭！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰