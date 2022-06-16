【聚焦人幣】中國４月減持３６２億美元美債，持有量降至十二年低



《經濟通通訊社１６日專訊》為了抑制漲幅愈來愈大的通貨膨脹，美國聯儲局過去數月鷹派

取態愈來愈堅定，不斷釋出會以加息來與通脹對抗。與此同時，美債的兩大持有國－－中國和日

本在４月均大幅減持美債。根據美國財政部１５日最新資料，中國４月份大幅減持３６２億美元

美債，其美債持有量降至約１萬億美元，為２０１０年５月以來的十二年新低（當時美債庫存量

為８４３７億美元）。無獨有偶，日本當月亦減持１３９亿美元美債，使其美債持有量跌至

２０２０年１月以來最低。

考慮到美聯儲加息態度日趨堅定，美公債價格跟隨下跌，中國此舉將可避免日後的損失更多

。但有債市專家認為，中國減持美債一事，不能只是從金融角度來觀察，有可能中國是擔心日後

與美國之間的政治風險升級，才慢慢重置手中的全球外匯布局。

中國４月減持美債，也導致整體外國持有美債規模縮小。總體來看，各國手中的美債從３月

７﹒６１萬億美元，下滑至４月的７﹒４６萬億美元左右，也創２０２１年４月以來最低。根據

統計，日本美債持有金額從３月的１﹒２３萬億美元，降至４月約１﹒２２萬億美元，但日本仍

是美國最大的債權人。（ｗｌ）

