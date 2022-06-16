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即市新聞

16/06/2022 09:43

【聚焦人幣】中國４月減持３６２億美元美債，持有量降至十二年低

　
　　《經濟通通訊社１６日專訊》為了抑制漲幅愈來愈大的通貨膨脹，美國聯儲局過去數月鷹派
取態愈來愈堅定，不斷釋出會以加息來與通脹對抗。與此同時，美債的兩大持有國－－中國和日
本在４月均大幅減持美債。根據美國財政部１５日最新資料，中國４月份大幅減持３６２億美元
美債，其美債持有量降至約１萬億美元，為２０１０年５月以來的十二年新低（當時美債庫存量
為８４３７億美元）。無獨有偶，日本當月亦減持１３９亿美元美債，使其美債持有量跌至
２０２０年１月以來最低。
　　考慮到美聯儲加息態度日趨堅定，美公債價格跟隨下跌，中國此舉將可避免日後的損失更多
。但有債市專家認為，中國減持美債一事，不能只是從金融角度來觀察，有可能中國是擔心日後
與美國之間的政治風險升級，才慢慢重置手中的全球外匯布局。
　　中國４月減持美債，也導致整體外國持有美債規模縮小。總體來看，各國手中的美債從３月
７﹒６１萬億美元，下滑至４月的７﹒４６萬億美元左右，也創２０２１年４月以來最低。根據
統計，日本美債持有金額從３月的１﹒２３萬億美元，降至４月約１﹒２２萬億美元，但日本仍
是美國最大的債權人。（ｗｌ）

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