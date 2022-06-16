《廣匯論勢－鄭廣復》聯儲局異常加息０﹒７５厘，非美不跌反升

《廣匯論勢》昨天美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）議息後，宣布加息０﹒７５厘，

將聯邦基金利率目標範圍上調到１﹒５至１﹒７５厘，加息幅度較市場普遍預期的０﹒５厘大。

另外，ＦＯＭＣ亦同步上調商業銀行額外儲備金利率０﹒７５厘，至１﹒６５厘，６月１６日生

效。

聯儲局在議息聲明中指出，美國整體經濟活動經首季下跌後復甦，近期就業職位強勁增長，

失業率則維持在低水平，但通脹則持續上升，主要與疫情、能源價格高企及物價上升壓力廣泛有

關。

聲明又指出，俄羅斯入侵烏克蘭導致嚴重的人類及經濟災難，並加劇了通脹上升壓力及打擊

了環球經濟活動，而中國受疫情影響而封城，亦嚴重阻礙了供應鏈，ＦＯＭＣ高度關注通脹風險

。



＊聯邦基金利率上限未大幅提高＊



除了大幅加息０﹒７５厘之外，聲明又指出，聯儲局將會繼續減持國債及按揭抵押證券，以

及保證令通脹返回２％目標。聯儲局將會繼續觀察未來的經濟數據以判定適當的貨幣政策立場，

一旦風險因素阻礙了聯儲局要達成的目標，則當局隨時準備作出調整，公眾健康、勞工市場、通

脹壓力及通脹預期，金融市場及國際形勢發展均為考慮因素。

另外，聯儲局在最新公布的經濟預測中，將今年底的聯邦基金利率目標上限，由３月份預測

的１﹒９厘向上修訂至３﹒４厘；明年的上限預測亦由２﹒８厘上調至３﹒８厘；２０２４年的

由２﹒８厘上調至３﹒４厘。

至於ＰＣＥ通脹預測，今年料達到５﹒２％，３月份預期為４﹒３％；未來兩年的通脹預測

分別為２﹒６％及２﹒２％，皆比３月份的預測低０﹒１個百分點。失業率方面，當局預期今年

為３﹒７％，較前預測高０﹒２個百分點；明年及２０２４年的預測亦分別由３月時估計的

３﹒５％及３﹒６％，向上調整至３﹒９％及３﹒６％。經濟增長則料會放緩，今明兩年皆預期

增長１﹒７％，低於３月份預期的２﹒８％及２﹒２％，２０２４年料增長１﹒９％，同樣低於

前預期的２％。



＊鮑威爾似暗示７月復加息半厘＊



聯儲局主席鮑威爾表示，今次加息０﹒７５厘是幅度異常大的一次，他不預期會成為常規，

而下次會議的加息幅度很可能是０﹒５厘或０﹒７５厘。

雖然部分市場人士猜對了聯儲局今次會議加息０﹒７５厘，但美股並未因此而下跌，美元亦

在抽高，再創２０年高位後倒跌，並失守１０５，原因是聯儲局在最新經濟預測中，並無大幅上

調今年聯邦基金利率目標上限，只是上調到３﹒５厘這個市場普遍預期的上限目標。另一方面，

我不知道鮑威爾是否考慮到語言的先後是有分別的，他在預測７月份的加息幅度時，是將０﹒５

厘放在前面，０﹒７５厘在後面，由此推測當局７月份加息０﹒５厘的可能性較大。



＊歐央行擬重啟抗疫購債計劃＊



議息結果公布後，美匯指數急升至１０５﹒７８後倒跌，最低跌至１０４﹒６６，今早東京

開始後逐步回升至１０５邊緣徘徊。其他貨幣方面，英鎊兌美元由昨天最低１﹒１９８５大幅反

彈至１﹒２２，今早在１﹒２１５０以下徘徊；澳元兌美元亦由０﹒６８６５大幅反彈至

０﹒７０２５；紐元兌美元亦由０﹒６２０５反彈逾１００點子至最高０﹒６３１４，兩者其後

分別守穩在０﹒７０及０﹒６３水平；美元兌加元昨天高見１﹒２９９６後急跌至１﹒２８６２

，今早低見１﹒２８６１後反彈至１﹒２８９３，惟受制於１﹒２９００。

至於歐元兌美元，昨天歐洲央行（ＥＣＢ）召開緊急會議，商討是否應該重啟抗疫購債計劃

，以應對意大利債息急升的情況，故歐元兌美元表現相對疲弱，昨天雖曾反彈至１﹒０５０９，

但最終回落至１﹒０４４３收市，今早維持在１﹒０４４０以下徘徊。美元兌日圓昨天高見

１３５﹒６０，再創逾２４年新高後呈單日轉向，回落至１３３﹒８３，最低曾見１３３﹒５０

，今早反彈至１３４﹒６８。



＊澳紐元料呈雙底反彈＊



從整體走勢而言，澳元兌美元在０﹒６８水平有望形成雙底，短期可望挑戰０﹒７３００；

紐元兌美元則有望在０﹒６２水平形成雙底，後市可望挑戰０﹒６６；美元兌加元迫近１﹒２０

至１﹒３０大型橫行區頂部，釉市傾向再度下行，並以１﹒２４為初步下跌目標，進一步下跌則

以１﹒２０為重要支持。

英鎊兌美元在１﹒２０明顯支持後大幅反彈，今天英倫銀行議息並公布結果，預期加息

０﹒２５厘，有望刺激鎊匯進一步反彈，若然意外大幅加息半厘，則英鎊兌美元料中期已在

１﹒２０見底，後市傾向逐步向上１﹒３０進發。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

