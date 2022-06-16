《陶冬天下－陶冬》聯儲超碼加息，市場穩住了，經濟呢？

《陶冬天下》美國聯儲公開市場委員會（ＦＯＭＣ）決定加息７５點，偏離了本世紀以來聯

儲的每次２５點傳統，也偏離了上次會議所設定的５０點基准，是１９９３年以來第一次加息

７５點。在五月份ＣＰＩ通脹公布後，市場在大幅上調了加息預期，本次加息符合市場的新的預

期，股市和債市各有上升。



會後聲明中，鮑威爾指出「預計加息７５點的舉措不會成為常態」且「下次加息幅度可能是

５０或７５點」。政策立場相較市場預期略為鴿派。ＦＯＭＣ成員最新的利率預期（俗稱點陣圖

），預計２２年加息至３﹒５％（對應潛在路徑可能為７月７５點；９月５０點；１１、１２月

２５點），最快２３年Ｑ１結束加息２４年進入降息周期。這是特色極其鮮明的前置性加息，符

合筆者所描述的「猛而短」模式，接近聯儲１９９３－１９９５年的加息路徑圖。



在縮表方面，聯儲已經於６月１日啟動縮表。紐約聯儲的中性預測為縮表持續至２０２５年

年中，共縮表２﹒５萬億美元。當然這些僅為中性預測，未來的政策路徑仍會取決於經濟狀況和

數據。根據聯儲測算，２﹒５萬億美元的縮表相當於加息５６點，對１０年期美債收益率期限溢

價的影響約為６０點。



美國貨幣當局將２０２２年ＧＤＰ增速預測由２﹒８％的前值大幅下調至１﹒７％，低於潛

在增速，面臨衰退壓力。２０２３和２０２４年的增長預期下修至２％的潛在增長速度以下。從

經濟增速預測看，美聯儲堅定了通過犧牲需求彌合供需缺口壓降通脹的決心，對「軟著陸」的執

念下降。通脹方面，２０２２年ＰＣＥ預測上調至５﹒２％。對通脹上行風險的評估和５月保持

一致。



聯儲主席鮑威爾在記者會上，對「軟著陸或比較軟的著陸」在語境上顯得不那麼自信了，更

強調不惜代價將通貨膨脹壓回到２％的政策目標，而且強調了許多物價因素並不在聯儲控制范圍

之內。



將基準利率從年初的零利率，在一年中拉升到３﹒５％，是一個巨大的政策衝擊，對經濟和

對市場的打擊是深遠的，不確定性大增。但是錯過了去年加息窗口期之後，美國對通貨膨脹群情

激憤，聯儲沒有太多的政策選擇。中期選舉的政治考量進一步壓縮了政策當局同時保就業的選擇

空間，這次ＦＯＭＣ會議的訊息是，「不惜代價整治通脹」。



然而，如此做法的代價是經濟與市場可能受到重大打擊，亞特蘭大聯儲的ＧＤＰＮｏｗ對經

濟增長的預測近日已經跌到了零，同時政策風險大增。金融時報最近對美國經濟學家的調查顯示

，七成受訪者認為美國經濟明年進入衰退。



更可怕的可能性是，通貨膨脹未能調下來，經濟增長卻被摧毀了。美國出現滯漲的機會已經

明顯上升，其烈度可能不如上世紀七十年代的「至暗時代」，但是由於需要同時應對物價和就業

兩個政策目標，治理難度和時間長度都可能不同於我們這一代人熟悉的衰退狀態。《陶冬》（本

文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘）



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