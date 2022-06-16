【聚焦人幣】人幣即期收升３３點報６﹒７１６２，兩連升近一周高

《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒７１６２，

較上個交易日４時３０分收盤價升３３點子，兩連升，且創自６月１０日以來近一周新高。全日

在６﹒６９０２至６﹒７１７６之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現漲５６３點子，報６﹒７２５１。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０９９，較上個交易日升４１９點子，

終結連續五日下跌，上個交易日報６﹒７５１８。



＊客盤分紅購匯偏多，料限制人幣反彈空間＊



交易員稱，美國聯儲局大幅加息７５基點後主席鮑威爾稱這並非常態，偏鴿派表態令美元指

數自高位回落，人民幣隨非美貨幣獲益走升，短期或延續寬幅震盪走勢。他們並表示，聯儲局加

息落地後市場風險偏好料回暖，加之拜登政府考慮降低對華關稅，這將為人民幣匯率提供一定利

好因素，不過近期客盤分紅購匯偏多，料限制人民幣反彈空間。

三菱日聯銀行報告指出，在寬鬆貨幣和財政政策支持下，中國經濟有望在年內更快速度復甦

，不過短期不確定性仍較大，維持二季度內美元兌人民幣在６﹒７附近區間震盪的觀點，預計年

底前將回落至６﹒６４一線。（ｊｔ）

