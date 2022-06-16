【ＦＯＣＵＳ】鮑公出「俗手」，遏通脹聽天由命

【ＦＯＣＵＳ】沒有破釜沉舟（加息１００點），也沒有企硬到底（堅持５０點），面對

４０年一遇的熊熊通脹之火，最終選擇「未積極考慮」的７５點加息，聯儲主席鮑威爾注定難及

沃爾克的「妙手」境界，而只能算「俗手（圍棋術語，意指不高明，但或是當下最好的選擇）」

。

最新點陣圖顯示，聯邦基金利率預測中值年底將達３﹒４％，此能否擊退通脹？鮑威爾的回

答是，「Ｗｅ＇ｌｌ ｋｎｏｗ ｗｈｅｎ ｗｅ ｇｅｔ ｔｈｅｒｅ」，潛台詞恐是聽天由

命。



＊出口術明年或加息至４厘＊



本港時間周四（１６日）凌晨，聯儲公開市場委員會一如「局內人」放風，宣布加息７５點

，至

１﹒５－１﹒７５厘。從５月的「未積極考慮（ｎｏｔ ａｃｔｉｖｅｌｙ

ｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇ）」，到最終邁出１９９４年以來最激進一步，鮑威爾將原因歸於「通

脹再次意外上行」。

通脹神出鬼沒，不單議息聲明刪除了長期以來「預計通脹將回到２％目標」的表述，一眾委

員亦不惜猛烈變臉，將對２０２２年底利率中值的預測，從去年１２月時的０﹒９厘、今年３月

時的１﹒９厘，大幅上調至３﹒４厘，鮑威爾甚至暗示明年可能高見４厘水平。

聯儲欲展示決心，但卻既未如億萬富翁阿克曼（Ｂｉｌｌ Ａｃｋｍａｎ）及新債王岡拉克

（Ｊｅｆｆｒｅｙ Ｇｕｎｄｌａｃｈ）呼籲的「加息１００點」或「加息至３％」，更遑論如

沃爾克１９８０年３月一次過加息５厘，

只能算是「俗手」，背後顯然是對經濟衰退的忌憚。



＊美後年首季前衰退概率升＊



隨著亞特蘭大聯儲最新將美國第二季ＧＤＯＰ增長預期進一步下調至０％，此外美國５月零

售錄５個月來首次下降，鮑威爾「我們現在並非在試圖誘發經濟衰退」、「我們不會試圖讓人們

失業」猶如皇帝的新衣。

他在記者的追問下就承認，「我們還能做到（軟著陸）嗎？現在有更大的機會取決於我們無

法控制的因素，換言之，商品價格波動和飆升最終可能導致這個選擇權不在我們手中。」最新

市場調查顯示，經濟學家預計美國經濟在２０２４年首季前出現衰退的機會，已從３月時的約

１０％急

升至近７５％。

簡而言之，聯儲今次擺出「不惜代價恢復價格穩定」的架式，目的是希望在真的進一步大

幅加息前，令通脹降溫又免於衰退，拜登下月出訪中東以及儘快宣布下調部分中國貨關稅勢是

關鍵。

但倘若修復供給端及壓制需求端不及預期，美息上行身不由己，鮑叔已有忠告在前，「如

果你是購房者、或是一個想要買房的年輕人，你需要稍微重設（ａ ｂｉｔ ｏｆ ａ

ｒｅｓｅｔ）」。至於股

市，如本欄上月所指，非理性推動的過度修正隨時超過你想象。

