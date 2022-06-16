【數據解讀】中信證券：多項指標改善，二季度經濟有望現合理增長

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，中國５月份工業增加值、零售及固定資產投

資數據均好過預期。中信證券研報指出，５月國民經濟運行呈現恢復勢頭，多項指標出現環比改

善，例如生產端中，工業增加值增速由負轉正；又如需求端中，總體投資增速穩步回升，尤其是

基建投資的引擎作用持續發力，製造業投資也在穩步推進。但是局部疫情對經濟的衝擊仍未消退

，線下、接觸型的服務業尚未恢復至正常生產經營狀態，盡管居民消費也有邊際改善，但反彈力

度和後續恢復進程仍有待觀察，因此，目前經濟運行中，仍有部分薄弱環節。在這樣的背景下，

預計前期已經部署的穩增長政策將加快落實、推進，相關督導工作也將促使政策加快加力，在各

方面共同努力下，二季度經濟有望實現合理增長。

中信證又券認為，房地產對於金融體系穩定，就業形勢穩定，居民消費水平穩定都有相當積

極的意義。三季度起房地產銷售同比降幅會進一步明顯收窄，四季度起，開發投資和新開工的信

心會逐漸恢復。政策起效和政策發力疊加，藍籌地產企業估值具備吸引力。

６月下旬之後，政策累積將進一步推動基本面回暖，而新一輪政策出台的可能性又進一步提

升。而且，當前藍籌地產企業的估值和歷史相比處於較低位置。（ｃａ）

