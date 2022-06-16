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即市新聞

16/06/2022 09:00

《法證攻防－林恩》聚焦美聯儲議息

　　《法證攻防》市場聚焦美國聯儲局於６月１４日和１５日舉行的議息會議。根據上月會議紀
錄，多數官員支持未來兩次會議各加息０﹒５厘。但近日美國公布５月消費者物價指數
（ＣＰＩ）同比上升８﹒６％，高於４月的８﹒３％。排除糧食和能源成本的５月核心ＣＰＩ同
比上升６％。市場對美聯儲或會加大收水力度以抗衡通脹壓力的憂慮升溫。
　　美國１０年期國債孳息率大漲至３﹒４厘之上。美元強勢，美匯指數曾升穿１０５關口。美
元兌日圓匯價逼近１３５日圓。如看好美元，預期日圓繼續貶值，留意美日認購證。相反，如預
期日圓轉勢升值，則可留意美日認沽證。
　　恒指上周累計升７２４點，其中阿里健康（００２４１）升２９％，為表現最佳藍籌股。科
網股票阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）、美團（０３６９０）和騰訊
（００７００）分別升２２％、１３％、１２％和１０％。市場對加息預期升溫，周一（（１３
日）周二（１４日）科技股普遍受壓。銀行股匯豐（００００５）上周錄得４﹒５％跌幅，本周
二周三（１５日）低位回升，周三收報４９﹒９元。周三內險板塊造好，中國平安
（０２３１８）大漲８％，中國人壽（０２６２８）升５％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　
林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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